Adrian Bolzern ist in der Pfarrei Aarau tätig. Daneben ist der röm.-kath. Priester in der Deutschschweiz als Zirkuspfarrer beauftragt. In dieser Kapazität gestaltet der Aarauer in Zusammenarbeit mit dem Zirkus Knie einen ungewöhnlichen Gottesdienst auf der Luzerner Allmend:



Am 23. Juli 2017, um 11 Uhr (ab 10 Uhr musikalisches Vorprogramm) sind alle herzlich eingeladen den Gottesdienst im Zelt des Zirkus Knie auf der Allmend in Luzern mitzufeiern. Musikalische Gestaltung durch den Gospelchor «Joy of life» aus Horw».

Die Welt des Zirkus ist glitzernd und die Artistinnen und Artisten sprühen förmlich voller Energie. Damit diese Energie bleibt, braucht es immer wieder zündende Funken. Auch wir Nicht-Artisten brauchen immer wieder Funken, welche unser Leben und unseren Glauben antreiben. So ist der zündende Funke Gottes das diesjährige Thema des Knie-Gottesdienstes.

Herzliche Einladung an alle Menschen, welche im Ambiente des Zirkus Knie einen schönen und würdigen Gottesdienst unter der Kuppel des Zeltes erleben möchten.

Achtung: Die Platzzahl ist beschränkt! Es lohnt sich, genügend früh zu kommen.