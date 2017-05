Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich auch dieses Jahr am letzten Aprilsonntag etwa 80 motorradbegeisterte Bikerinnen und Biker auf dem Parkplatz der reformierten Kirche Oensingen zur Eröffnung der Töffsaison mit einem Morgengottesdienst und anschliessender Töffsegnung. Eingeladen hatten die Reformierte Kirchgemeinde Oensingen-Kestenholz und das Toni Wüthrich-Team vom Töffpark. Wen der herrliche Sonnenschein und der blinkende Fuhrpark auf dem Vorplatz noch nicht zum Strahlen gebracht hatte, der wurde durch die humorvollen Szenen von Pfarrerin Yvonne Gütiger und Sozialdiakon Urs Wieland in frohe Aufbruchsstimmung versetzt. Die beiden stellten den Bikern die tiefgründige Frage, worum sich in ihrem Leben eigentlich alles dreht. Kompetente Auskunft darüber gaben zum Beispiel die beiden Reifen der den Kirchenchorraum zierenden Vespa, von denen der eine so richtig auf den Felgen war und der andere fand, dass er doch manchmal Mühe habe, weil er immer so sehr unter Druck stehe. Erinnerungen an vergangene Motorradzeiten weckten die eingespielten Film-Ausschnitte, allen voran die Vespa-Sequenz in den Strassen Roms mit Audrey Hepburn und Gregory Peck. Dazwischen heizte Musiker Andreas Wildi der Töffgemeinde mit bekannten Songs wie „On the Road again“, „Heart of gold“ und „Born to be wild“ kräftig ein. Nachdem der katholische Pfarrer Charles Onuegbu die feierliche Töffsegnung vorgenommen hatte, starteten die Biker und Bikerinnen mit in der Sonne blinkenden Motorrädern zur ca. stündigen Sternfahrt. Bei ihrer Rückkehr stand der Grill schon längst in vollem Einsatz und man konnte sich mit Würstchen und Getränken stärken. Organisatoren wie Besucher waren glücklich über den gelungenen Anlass – was für ein gesegneter Start in die Motorradsaison 2017!