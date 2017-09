Am Samstag, den 9. September, am Morgen trafen sich am Bahnhof in Wohlen 16 Sängerinnen und Sänger vom Wohler Chor Quersang, um gemeinsam ein schönes Wochenende zu verbringen. Obwohl der Wetterbericht wenig Gutes versprach, war die Stimmung bestens. Allen freuten sich auf das, was die Reiseleiter Pia und Guido sich für diesen Ausflug haben einfallen lassen. Wie immer waren Programm und Ziel der Reise unbekannt. Aber es herrschte schon zu Beginn Einigkeit, dass es nur gut werden kann.

Zunächst ging es mit Bahn und Bus ins Emmental, genauer gesagt nach Affoltern i.E.

Dort wurden wir nach einem verspäteten Znüni im alten Stöckli von 1741 von einem fachkundigen Käser in die hohe Kunst der Käseherstellung eingeweiht. Eine Wissenschaft! Unter tatkräftiger Mitarbeit aller entstanden innerhalb zwei Stunden aus 200 l Milch zwei ansehnliche Käselaibe, die nun erst einmal vier Monate ruhen und gedeihen müssen. Auf das Ergebnis unserer Mühen dürfen wir gespannt sein. An der Chästeilete mit unserem Käse im Januar können wir unsere Reise nochmals Revue passieren lassen.

Nach einer kurzen Fahrt mit Bus und Bahn und einer einstündigen Wanderung der Emme entlang, kamen wir an unser Ziel: einem sehr grossen, alten Bauernhaus - die „Emmen-Lounge“ in Langnau i.E.

Den Abend verbrachten wir bei einem überaus schmackhaften Menü und guten Gesprächen im „Bären“. Danach entführten uns Pia und Guido auf den stockfinsteren Emmentaler Mords- und Spukgeschichtenweg, und wir hörten die kriminelle Geschichte „Die Pilzsammlerin“. Eine Warnung an alle Männer, ihre Frauen nicht zu unterschätzen.

Nach einem Kurzbesuch des Nachtlebens von Langnau fielen wir angenehm müde in unsere Betten. Nach einem ausgiebigen Frühstück und Fotoshooting am nächsten Morgen war plötzlich Eile angesagt – wir hatten die Zeit vertrödelt und ohne kleinen Spurt wäre der Zug, der uns nach Signau bringen sollte, ohne uns abgefahren.

Wir besuchten den Aussichtsturm Chuderhüsi und genossen eine grandiose Aussicht über das Emmental. Nach einer kurzen Wanderung gelangten wir zur Picknickhütte am Sportplatz von Bowil. Hier erwartete uns ein abwechslungsreiches Büfett mongolischer Art. Ausserdem hatten unsere Reiseleiter Claudius aus Belp eingeladen. Ein Schweizer, der mit einer Mongolin verheiratet ist und der viel über die Mongolei, insbesondere die Mongolische Pferdekopfgeige zu berichten wusste. Dies ist ein traditionelles Instrument, das in keinem mongolischen Haushalt fehlen darf.

Viel zu schnell verging die Zeit und wir mussten zum Bahnhof, um die Heimreise anzutreten. Zum Abschied liess sich sogar noch die Sonne einmal kurz blicken. Zufrieden und voller Erlebnisse erreichte die Gruppe wieder Wohlen und dankte Pia und Guido herzlich für dieses wunderschöne Wochenende.

Am 16.10.2017 beginnt das neue Projekt des Chors. Singfreudige Sängerinnen und vor allem Sänger sind herzlich willkommen: www.quersang.ch

Guido Meienhofer