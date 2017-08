Die Badenfahrt und ihre Ausläufer waren, sind und bleiben tolle Feste. Jene Badenfahrt dies Jahr war die 7. die ich persönlich miterlebt hatte. Und wieder war sie fulminant, großartig und überwältigend.

Dass überall, immer etwas los ist. Dass überall, immer Musik ist. Dass überall, stets Leute sind, die man kennt, oder noch nie gesehen hat. Dass man überall und immer trinken, feiern und singen kann, so lange und so laut man möchte. Einfach wunderbar!

Da vergisst man beinah, dass man auch mal Ruhe möchte. Dass man als Mensch einen Ort braucht, an den man sich zurückziehen und einfach sein kann. Dass die eigene Wohnung zur Schall umwabberten Oase wird, die keinen Schutz mehr bietet. Da geht man einfach raus und feiert. Ob man will oder nicht. Und wenn man dies tun will, kommt man ohne "Bändeli" nirgends hin. Denn überall stehen Wächter, die einem den Durchgang ohne "Bändeli" verwehren. Auch wenn man bloß zum Bahnhof und weg gehen will. Als Bürger der Stadt, der Steuern zahlt und ein Recht auf Schutz und Unversehrtheit hat. Man vergisst beinah, dass einem für 10 Tage das Zufahrtsrecht zur eigenen Garage verwehrt wird und man gefälligst selber zusehen muss, wohin man das Auto parkiert. Aber das sind kleine Probleme, immerhin ist Badenfahrt, das größte kulturelle Fest der Schweiz. Man muss als Badener stolz darauf sein, in dieser Stadt zu wohnen und damit ein Teil des Ganzen BumBum-Gedönse sein zu dürfen.

Nur die Tatsache, dass das OK-Badenfahrt und die Stadtväter nicht daran denken, dass man seinen 20.000 Bürgern die Sache etwas erleichtern könnte, in dem man ihnen andersfarbige Festpässe gratis zur Verfügung stellen könnte. Diese Tatsache hinterlässt schon einen seltsamen Geschmack auf der Zunge. Denn wenn man den Wächtern, die überall lauern, sagt, dass man "hier wohnt und einfach bloß hier durch will/muss", dann sagen die logischerweise: "Da kann ja jeder kommen! Jeder braucht einen Festpass!" Aber vielleicht hat man nach zwei oder drei Tagen das Treiben satt und will einfach nur "da durch", um aus dem überwältigenden Trubel hinaus zu kommen. Bei so vielen verkauften Festpässen sollten 20.000 verschenkte Pässe wohl keine Rolle spielen. Oder?

Und: Kein normal denkender Mensch will durch Müllberge waten, um im Vergnügen zu schwelgen. Keiner braucht einen tagelangen Salat aus mehrfach durchmixten, verschiedenen Musikrichtungen, um zu feiern. Klar wird man da irgendwann aggressiv, oder vielleicht nur ein Bisschen ungehalten. Immerhin schläft man nachts sehr schlecht, oder gar nicht - zehn Tage lang. Und keiner will völlig überteuerte Preise für hastig zubereitete Würste, Hackfleisch und Bier bezahlen, wenn er es selber holen muss. Oder?

Ach, was rede ich? Es ist ein Festbetrieb. Und da geht es eben drunter und drüber. Da herrscht halt zeitweise ein Ausnahmezustand. Da geht man halt öfters mal drei Stunden durch schwitzende Menschenmassen, nur um dann resigniert fest zu stellen, dass in der angestrebten Festbude wieder kein freier Platz ist, um sich einfach mal hinsetzen zu können.

Meine Güte! Über 1.2 Millionen Menschen in 10 Tagen! Und kein Platz, sie alle unterzubringen. Was für ein Heidenspaß! Ich freue mich riesig auf das Fest in fünf Jahren und alle darauf folgenden! Hip Hip Hurra!