Am Samstag 20. Mai 2017 fand der 17. Dorfsporttag in Birmenstorf statt.

Mit Besorgnis schaute das OK anfangs Woche auf den Wetterbericht, sah es doch ganz nach einem Regenwochenende aus.

Aber Petrus erwies sich einmal mehr als ein waschechter Birmenstorfer und ermöglichte einen Dorfsporttag unter nahezu perfekten Bedingungen.

Angelockt durch das schöne Wetter fanden sich schon bald viele Zuschauer um den Mittag beim Sportplatz ein um sich mit den feinen Grilladen für den sportlichen Nachmittag zu stärken.

Viele Nachmeldungen wurden verzeichnet und die zahlreichen Helfer hatten alle Hände voll zu tun bei der Startnummernausgabe, beim Einreihen der Kinder zum Start für den Sprint, beim Ballwurf und auch beim Weitsprung standen die Kids zeitweise Schlange.

Schön zu sehen, dass sich der UBS Kids Cup neben dem „schnellsten Birmischtorfer „ so gut etabliert hat.

Zahlreiche Zuschauer säumten die Tartarbahn, wo schon bald die Finale der Sprints stattfanden. Wiederum als Publikumsrenner erwies sich das Pfüderirennen bei denen die Kleinsten (Jahrgang 13/14) um die Wette liefen.

Nachdem die Kinder alle Disziplinen bestritten hatten, war das Rechnungsbüro gefordert. Wer war wohl am schnellsten, wer hat den Ball am weitesten geworfen und wer ist am weitesten gesprungen ?

Beim sehnlichst erwarteten Rangverlesen wurden die Gewinner gekürt und durften unter verdientem Applaus das Siegertreppchen besteigen.

Mit dem Ziel, möglichst viele Kinder zum mit machen beim Dorfsporttag 2018 zu animieren verabschiedet sich das OK. Bis bald wieder, wenn es heisst „Hopp Birmi „