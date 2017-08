Liebe Leser*innen,



Wir sind unendlich dankbar, schon zum zweiten mal ein Teil des Antira-Cups gewesen zu sein. Von Auf- bis Abbau konnten wir wieder einen Blick hinter die Kulissen werfen, mithelfen und miterleben, was in den letzten Tagen an der Buchrainstrasse erschaffen wurde. Seit 11 Jahren nun, schafft es das OK, einen Wettkampf auf die Beine zu stellen, in dem noch nie jemand verloren hat. Ein Fussball Turnier in dem alle Teams einen gemeinsamen Gegner haben. Ein Fest an dem alle Menschen zusammen kommen können, um sich gemeinsam gegen Rassismus, gegen jegliche Diskriminierung und FÜR Toleranz, gerade im Fussball, auszusprechen. Wir bewundern und danken euch für das, was ihr jährlich leistet!

Und genau deshalb wollen wir auch Stellung zu dem beschämenden und herablassenden Zeitungsartikel nehmen, welcher am 21. August in der Solothurner Zeitung veröffentlicht wurde und uns mit einem Schlag aus unserer Euphorie zu holen vermochte.

Wir sind empört. Wir sind entsetzt. Und wir sind vor allem enttäuscht von den zuständigen Medien, die sich weder die Mühe machten in einem professionell angemessenen Mass zu recherchieren, noch das Rückgrat an den Tag legen konnten, ihre persönliche Haltung sowie ihre Emotionen für den Artikel zurückzustellen.

Phrasen-Schlägerei und abgenudelte Klischees, für das hat es in dem Artikel gereicht.

Für das Herzblut, die Hingabe und die Freundschaften, für den harten Einsatz der Organisatoren und Organisatorinnen, für die unzähligen Helfer*innen, für das bunte Rahmenprogramm, für die gute Musik, das fantastische Essen, die friedliche Stimmung, das schöne Beisammensein und die wundervollen Stunden die wir gemeinsam verbringen durften und konnten, für das hat es nicht gereicht.

Wir müssen niemandem erzählen wie wichtig die Existenz des Antira-Cups für uns und unsere Zukunft ist, schon immer war und immer sein wird.

Wir müssen niemandem erzählen wie viel Mut und Kraft es braucht als Nonprofit-Organisation einen solchen Anlass aus dem Boden zu stampfen. Dieses Jahr zum elften Mal! Und noch dazu als Jubiläumsausgabe in diesem Ausmass!

Und wir sollten niemandem erzählen müssen, dass es diesen enormen Einsatz, der für UNS ALLE und unsere Gemeinschaft als Stadt, Region oder schlichtweg als Menschen betrieben wurde, zu schätzen gilt.



Lieber Antira-Cup, wir lieben und bewundern euch und euren Einsatz. Wir freuen uns über alle Massen über jede weitere Ausgabe.

Liebe verantwortliche Medienschaffende, lieber Hans Peter Schläfli… ihr solltet das auch.

Der/Die/Das KIEZ