Helloween light am Oberrütiweg in Untersiggenthal

Das Brauchtum mit Ursprung im katholischen Irland, welches dann durch die Irischen Einwanderer in den USA weiter gepflegt und ausgebaut wurde, hat schon seit einigen Jahren auch in unseren Breitengraden seine Liebhaber gefunden. Es gibt verschiedenste Varianten und Auslegungen zu diesem einst keltischen Brauch.

Eine eher sanfte Variante kommt jedes Jahr am Vorabend zu Allerheiligen (1.Nov.) bei den Bewohnern am Oberrütiweg in Untersiggenthal zum Tragen. Einige Eltern organisieren und basteln jeweils zusammen mit den jugendlichen, vom kleinsten bis zum grössten lustige bis gruselige Sujet`s um dann im Quartier die Runde zu machen.

Süsses oder saures das ist dann jeweils die Frage, auf welche die von der Gruselschar besuchten Anwohner eine rasche Antwort finden müssen. Zuerst wird jedoch, wie es sich gehört, den (Heim)gesuchten ein musikalisches Ständchen geboten. Und zwar nicht einfach so aus dem Stegreif, sondern eingeübt mit instrumentaler Begleitung in Form von Querflöte, Gitarre und Rhythmus Instrumenten. So ist es dann auch keine Qual die richtige Wahl zu treffen und die jungen Besucher mit Süssem zu beglücken. Das hat dann auch zur Folge, dass man vom «Sauren» vorschont bleibt.

Damit jedoch nicht genug, die besuchten Quartierbewohner werden von den Dämonen zu einer warmen Suppe und Getränken eingeladen. Dies im Vorgarten einer Quartierfamilie, wo dann auch ein wohltuendes warmes Feuer die etwas unterkühlten Geister wieder aufwärmt.

Helloween als frohen Brauch, das leben die Bewohner am Oberrütiweg in Untersiggenthal all jenen vor, welche leider auch heute wieder negative Schlagzeilen machten.

Den Organisierenden Eltern sei herzlich gedankt. rob.müller