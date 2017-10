12 Väter und 18 Kinder trafen sich am letzten Samstag im September zu einer neuen Ausgabe des VaKi-Tags. Der Elternverein Kaisten rief diesen Anlass vor zwei Jahren ins Leben. Seither darf er im Jahresprogramm nicht fehlen.



Etwas später als geplant, haben sich zwei Väter dieser Sache angenommen, um wieder ein lässiges, abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm auf die Beine zu stellen. Schon bald war die Idee geboren, Pfeile und Pfeilbögen zu basteln. Die nötigen Utensilien dazu sowie alle obligaten Zutaten für das anschliessende Bräteln wurden gut im Wald versteckt und mittels Geo-Caching aufgestöbert. Auf dem Waldspielgruppenplatz wurde nun eifrig geschnitzt und jeder Pfeilbogen bekam von seinem Besitzer eine persönliche Note. Während sich die Kinder beim Schiessen auf Blechdosen übten, gingen die Väter zum gemütlicheren Teil über. Das entfachte Feuer gab warm und die Wurst vom Grill schmeckte allen sehr gut. Auch wenn das Wetter leider nicht ganz mitspielte, tat es der fröhlichen Stimmung keinen Abbruch. Wie man hörte, genossen es die Väter genauso wie die Kinder! Mehr wird nicht erzählt, denn was am VaKi-Tag passiert, bleibt am VaKi-Tag! Somit sind wir sicher, dass auch nächstes Jahr wieder Väter mit ihren Kindern…! Dem Elternverein Kaisten bleibt nur noch, David und Dany für die Organisation zu danken und freut sich bereits jetzt auf den VaKi-Tag Nr. 4!

Bericht Susi Finck / Foto Dany Finck, 4. Oktober 2017