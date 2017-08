Haben Sie sich auch schon mal die Frage gestellt, wie es wäre, plötzlich beim Arzt sitzen zu müssen und eine Diagnose zu erhalten, welche Ihre Welt komplett auf den Kopf stellen würde? Krank und praktisch null Überlebenschancen? Nein? Kein Wunder. Die wenigsten Leute, welche gesund sind, setzen sich gerne mit den Themen Krankheiten und Tod auseinander. Ist auch verständlich.

Als mein Vater die Schreckensnachricht erhielt, dass er an Lungenemphysem erkrankt ist, war ich gerade mal 10 Jahre alt. Die weiteren fast 20 Jahren waren von da an geprägt mit Notrufen, weil eine Lungenentzündung die Nachtruhe abrupt unterbrach, von Spitalaufenthalte wegen Operationen oder Komplikationen und nicht selten sassen wir Angehörige stundenlang in der Notaufnahme und hofften auf eine erlösende Nachricht, dass wieder alles gut kommt.

Im Herbst 2002 waren die Lungenflügel meines Vaters bereits um je die Hälfte gestutzt worden und das Lungenvolumen betrug keine 20 Prozent mehr, was ein Fortbewegen ohne Sauerstoffflasche nicht mehr ermöglichte. Es war klar, entweder er entschied sich nun für eine Transplantation oder der sichere Tod würde ihn eher früher als später einholen. Die Untersuchungen in der Klinik ergaben ein positives Resultat, er konnte auf die Warteliste gesetzt werden und wir wurden bereits im Frühjahr 2003 belohnt. Mein Vater erhielt eine Spenderlunge. Die Zeit danach war unbeschreiblich. Endlich konnte er wieder durchatmen und am Leben teilnehmen. Eine unendlich dankbare Zeit für ihn, aber auch für mich als Angehörige.

Leider gibt es viele Menschen, die dieses Glück nicht haben. Die Wartezeit ist entweder zu lang oder es sind nicht genügend Spender vorhanden. Die aktuellen Statistiken zeigen die traurige Bilanz auf. Während die Liste der Wartenden stetig steigt, stagniert die Anzahl der Spendenwilligen oder ist gar rückläufig. Dies stimmt mich persönlich traurig, kann gerade auch eine Krankheit wie Lungenemphysem jeden von uns treffen. Durch Tabakrauch oder auch Feinstaub, welchen wir täglich einatmen, kann die Lunge diese Überblähungen bilden, welche uns in Schritten den Atem nimmt.

Am 9. September ist Europäischer Organspendetag. Mit Konzerten, Anlässen, Street-Food und Informationsstände wird auf dem Bundesplatz in Bern auf dieses so wichtige Thema aufmerksam gemacht. Man muss jedoch nicht den Weg auf sich nehmen, um ein paar Minuten Gedanken darüber zu machen, ob man Spender werden möchte oder nicht. Wichtig ist jedoch, dass man sich überhaupt damit befasst und sollte man mal als Spender in Frage kommen, lieber früher als später agieren. Spenderausweise sind generell in allen Apotheken erhältlich oder direkt bei Swisstransplant www.swisstransplant.org . Nehmen Sie sich die Zeit, denn Leben ist teilen www.leben-ist-teilen.ch

Herzlichen Dank, Tanja Uehlinger