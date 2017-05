Nach den vorangegangenen Regentagen und Schnee bis in tiefe Lagen sorgten das pünktlich zum Samstag einsetzende gute Wetter und das bevorstehende verlängerte Wochenende für gute Stimmung, als die Männerriege des TV Hubersdorf am letzten Samstag im April zu ihrer alljährlichen Jurawanderung aufbrach.

Wie üblich trafen sich die Männerturner um 8.00 Uhr am Schulhaus in Hubersdorf, von wo es mit dem Daybus nach Egerkingen ging. Vor der Ankunft an der Kirche in Egerkingen wurde noch ein verirrter Wanderer aufgenommen, bevor es via Jakobsleiter in einem einstündigen Marsch zur Blüemlismatt ging. Dort versorgte ein Brunch die Turner mit den nötigen Kalorien für die weitere Wanderung.

Gut gestärkt begaben sich die Wanderer auf den weiteren Weg über die Schlosshöchi zur Tiefmatt. Hier wartete ein spezieller Event auf die Teilnehmer der Wanderung. Unter anderem mussten sich die Turner in die Augen schauen – denn nur genau die waren auf einem Blatt zusammengestellt und mussten ihren Besitzern zugeordnet werden, was mehr oder weniger gut gelang und zu einigen Diskussionen führte.

Nachdem Augen und Besitzer wieder vereint waren, wurde die Wanderung in Richtung Roggenflue fortgesetzt. Dort gönnten sich die Wanderer eine kurze Auszeit, um das Panorama zu geniessen, bevor der Hinweis auf kühles Bier alle eiligst zum Restaurant Roggen zog. Hier genossen die Männerturner die zweite Mahlzeit des Tages – und natürlich das eine oder andere Gläschen Bier. Nachdem die Vorräte im Restaurant Roggen ausreichend dezimiert worden waren, startete die Gruppe zur vorletzten Etappe der Wanderung nach Neu Bechburg, wo eine ausgedehnte Besichtigung der Burg auf dem Programm stand. Die in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts von den Freiherren von Bechburg erbaute Festung mit ihrer reichhaltig vorgetragenen Geschichte hat sicher alle Besucher fasziniert. Kuoni, den Burggeist, hat aber scheinbar keiner der Teilnehmer gesehen..

Nach der Besichtigung der Burg führte die letzte Etappe zum Bauamt Oensingen, von wo die Turner mittels ÖV zur Endstation Pintli Neu Falkenstein gebracht wurden. Hier genossen die Wanderer noch ihr wohlverdientes Nachtessen und bei Spiel und Gesang klang der Tag aus, bevor der Daybus die Wanderer gegen 23.00 Uhr wieder nach Hubersdorf brachte.

Vielen Dank den Organisatoren; auch dieses Jahr wurde wieder eine abwechslungsreiche Wanderung auf die Beine gestellt.