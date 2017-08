Das war eine Reise: Das Wetter wunderbar, die Reiseroute durch schöne und urtümliche Gegenden, weniger oft umsteigen als letztes Jahr und immer genügend Zeit dazu, gutes Essen bei zuvorkommender Bedienung, eine lockere Stimmung. Das ist das abschliessende Fazit einer Seniorenreise für alle. Für Wanderer, Spaziergänger und nicht mehr so mobile ältere Männer. Den Organisatoren Bruno, Fritz und Hansueli gebührt ein besonderes Kompliment und ein herzliches Dankeschön.

Eigentlich wäre damit alles gesagt, wäre da nicht Konrad, welcher schon in Aarau für Aufregung sorgte als er in den Zug nach Basel eingestiegen war und erst im letzten Moment zurück aufs Perron kam. Wären da nicht die Ignoranten, welche unseren reservierten Wagen belegt hatten und Bruno dazu zwangen, sich lautstark für unsere Rechte einzusetzen. Es gelang ihm und wir hatten eine ruhige Fahrt nach Bern. Hier stiegen wir in die BLS um und erreichten über die Lötschberg Bergstrecke das Wallis. Der Blick von der Südrampe ins Rhonetal war beeindruckend.

Im Restaurant „Augenblick“ genossen wir Kaffee und Gipfeli, bevor wir dann in die Schmalspurbahn stiegen, welche uns über mehrere Rampen und durch etliche Kehrtunnel durchs Goms nach Blitzingen, Gluringen oder Reckingen brachte. Das waren die Ausgangspunkte der Wander- und Spazierrouten entlang der jungen Rhone, hier Rotten genannt, bis zum Hotel/Restaurant „Joopi“. Hier liessen wir uns mit einem feinen Menu verwöhnen. Wir hatten genügend Zeit, ein Glas Wein zu geniessen und uns noch ein Dessert und einen Kaffee zu gönnen.

Die Rückreise führte uns durchs Furkaloch nach Andermatt, wo wir vom Zug aus all die Wohnblocks und Hotelanlagen des Investors Saviris betrachten konnten. Die Weiterfahrt ging durch die Schöllenenschlucht nach Göschenen, dann weiter auf der Gotthard Bergstrecke nach Erstfeld. Das Kirchlein von Wassen, allen bekannt durch die Geschichte von „Mein Name ist Eugen“, war Fotosujet und Diskussionsstoff in unserer Reisegesellschaft.

In Erstfeld bestiegen wir den Zug, der uns ohne umsteigen bis Olten brachte. Im Grunde eine eher langweilige Fahrt. Für uns aber willkommene Gelegenheit viele Gespräche zu führen und Neues und Unbekanntes über unsere Wanderkollegen zu erfahren. Nach einem letzten Zugwechsel in Olten fuhren wir um Viertel vor acht in Aarau ein und eilten zum Busbahnhof. Gut 14 Stunden nach dem Reisebeginn kamen alle 34 Senioren wohlbehalten daheim an.

Kari Windisch