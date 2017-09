Vor zwei Jahren wurde Walter Vega mit einem ausgezeichneten Resultat in den Gemeinderat von Obersiggenthal gewählt. Er hat dort des Ressort Soziales übernommen. Er hat sich in diesen zwei Jahren schnell in die schwierigen Dossiers und die Gesetzgebung eingearbeitet und hat dabei einen grossen Effort gezeigt. Erstaunlich schnell hat er sich vom „Neuling“ zum kompetenten Ansprechpartner entwickelt. Seine Aussagen zeugen von einer grossen Dossiersicherheit. Aufgrund seiner ruhigen und zurückhaltenden Art drängt er sich nicht ins Rampenlicht und arbeitet lieber im Hintergrund. Seine „alten“ Funktionen in der Gemeinde, Pfarreirat, Informatik-Kommission, nimmt er nach wie vor wahr und arbeitet in all diesen Funktionen sehr effizient. Trotz der hohen Belastung merkt man ihm an, dass er die Herausforderungen gerne annimmt und sich zielorientiert einbringt. Auch bei den Wahlen vom 24. September werde ich Walter Vega deshalb mit grosser Überzeugung wählen.

Erich Schmid

Einwohnerrat Obersiggenthal