Bei herrlichem Spätsommerwetter fand der traditionelle Waldgottesdienst wieder bei der Waldhütte Seon statt. Pfarrer David Lentzsch und Sozialdiakon Matthias Fässler begrüssten die zahlreichen Kirchengänger und die neue Konfirmandenklasse am ersten Sonntag nach den grossen Sommerferien.

Die Konfirmanden stellten sich namentlich vor und lasen je einen Spruch zum Thema Zukunft und teilten der Gemeinde mit, was dies für sie bedeutet. Musikalisch wurde der fröhliche Gottesdienst von der Musikgesellschaft Seon und dem Jodlerclub Seon mit Unterstützung der Jodler von Seengen umrahmt.

Nach dem Gottesdienst tischte die Trachtentanzgruppe Seon-Niederlenz feine Grilladen und Braten auf. Nicht zu vergessen das wunderbare Bauernbrot. Das vielfältige und leckere Kuchenbuffet wurde vom Frauenchor Seon bestückt.

Ein grosses Dankeschön an alle, die zu diesem schönen Anlass beigetragen haben. Wir freuen uns auf das kommende Jahr.