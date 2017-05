Am Sa 17.Juni ab 18.00 Uhr bis ?? und So 18. Juni 2017 ab 11.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr, ist auf dem Obergrenchenberg, 1348 m.ü.M., in 2540 Grenchen (Kt. SO), ein VolksMusik-Weekend angesagt. Unter dem Motto: "Innerschwyzer- treffen Solothurner-, Berner- und viele andere Volksmusikantinnen und Volksmusikanten". Annemarie und Alfred Schmidig sind ja bekanntlich aus der Innerschweiz, waren jahrelang Gastgeber in der Heiri-Hütte auf der Rigi, und haben im Sinne an zwei Tagen den Innerschwyzer- und andere Volksmusikstielrichtungen etwas näher zu bringen. Die Gastfamilie (Mitglied des VSV Kanton Solothurn) die diesen Anlass mit der Unterstützung der Schwyzerörgelifründe Grenchen organisieren, hoffen, dass sich zahlreiche Musikantinnen und Musikanten, Einzel oder Gruppen, auf dem Obergrenchenberg treffen, um gemeinsam zwei tolle Tage mit viel Musik und gemütlichen Beisammensein zu verbringen. Musikantinnen und Musikanten geniessen auf dem Berg, wann gewünscht, freie Übernachtung (Massenlager für 39 Pers., 2 Räume à 18 Betten, 1 Raum mit 3 Betten) und es hat auch genügend Parkplätze. Wir hoffen auf viele Anmeldungen und Reservationen, für Übernachtungen erforderlich, und sagen: Herzlich Willkommen in Grenchen. Anmeldungen unter: www.obergrenchenberg.ch oder obergrenchenberg@bluewin.ch Tel. 032 652 16 42 / walker-roland@bluewin.ch