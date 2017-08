Es scheint als hätten die Organisatoren der VIVA Sportstafette Bözen eine gute Beziehung zu Petrus aufgebaut in den letzten Jahren. Auch 2017 wurden die Organisatoren vom Turnverein Bözen mit einem besonderen Spätsommer August Tag belohnt. Ein sommerlicher Hauch von einem Sportgrossanlass lag in der Luft. Nun die VIVA Sportstafette ist zwar (noch) kein Grossanlass muss sich aber nicht hinter den Grossen verstecken.

Auch 2017 staunten Zuschauer und Teilnehmer nicht schlecht ob der Infrastruktur und der perfekten Organisation. Man spürte regelrecht die monatelange Arbeit welche im Vorfeld von den Jungs des TV Bözen geleistet wurde.

Der sportliche Teil der 4. Viva Sportstafette war 2017 besonders spektakulär. Die Disziplinen sind langsam bekannt und die Titelverteidiger des TV Effingen mussten sich 2017 verschiedenen Mannschaften stellen welche Ihnen den Titel streitig machen wollten. So entstanden spannende Duelle, halsbrecherische Einlagen und all das eingebettet im Herzen des Dorf Bözen.

Waterslider beim Hindernislauf, Wassergraben beim Crosslauf, Kampf in der Rascasse mit den Bobby Cars, wo erstmals seit 4 Jahren auch ein paar Totalschäden registriert worden sind. Den Teilnehmern wurde wirklich vieles geboten. Mit über 200 Teilnehmer/innen und 25 Mannschaften konnte man zudem einen neuen Rekord erzielen. Viele der Mannschaften haben bereits Ihr Kommen für die Jubiläumsstafette der 5. VIVA Sportstafette vom 25. August 2018 angekündigt. Neben dem feinen Menü für die Teilnehmer gab es ein cooles Finisher T-Shirt und natürlich Pokale für die ersten 3 Mannschaften.

Die Organisatoren hatten aber auch ein Auge für die Zuschauer. Der neue Food Corner beim Festgelände wurde 2017 mit einem Food Truck von S1 Roll in bestückt, welcher regelrecht überrannt wurde. Die absolut verrückte Idee eine Tribüne am Hang zu bauen mit bestem Blick auf die „Heuig“ Rasscasse Kurve und auf das laufende Bobbycar Rennen, war auch bei der 4. Ausgabe ein absolutes Highlight. Bis in die frühen Morgenstunden genossen die Zuschauer das warme Wetter in der Rascasse Bar und die feinen Bözer Weine an der VIVA VINO Bar.

Titelverteidiger in beiden Kategorien

Die Kategorie Mixed wurde auch in diesem Jahr von der „Combo“ Müsli Müsli Yam Yam Yam gewonnen. Den VIVA Cup für die Tagesbestzeit und Sieger Kategorie Herren wurde auch 2017 die Mannschaft vom TV Effingen mit einer Tagesbestzeit von 6:44.39. Bei der Junioren Kategorie konnten sich die Mannschaft von Gürügüdümdüm vor der Jugi Effige und Böze sind die geilschte durchsetzen.

Fotos und Videos zu der 4. VIVA Sportstafette gibt es unter:

www.vivaboezen.ch



facebook.com/vivaboezen