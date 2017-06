Die Mitglieder der MG Konkordia Balsthal besammelten sich am Samstagmorgen bei der Haulismatt, um anschliessend die kurze Reise nach Oensingen an den Regionalmusiktag mit der OeBB in Angriff zu nehmen. Besonders war die Vorfreude für die sieben Mitglieder, die am Abend im Rahmen der Veteranenehrung für ihre langjährige Treue geehrt werden durften. Nicht schlecht staunten sie, als unerwartet der Feuerwehr-Oldtimer der Feuerwehrveteranen Balsthal vorfuhr, um sie abzuholen und nach Oensingen zu chauffieren. Die Musikantinnen und Musikanten dankten ihren Veteranen mit diesem Zeichen der Wertschätzung für ihren unermüdlichen Einsatz zugunsten der Musikgesellschaft Konkordia Balsthal. Freude herrscht!