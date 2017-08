Vereinsreise AlleZfit Zufikon

Dieses Jahr fand das erste Treffen der Zufiker Turnerinnen nach den Sommerferien nicht wie sonst Dienstags in der Turnhalle statt, sondern am Samstag früh in Bremgarten. Die Mitglieder vom AlleZfit trafen sich morgens am Bahnhof um sich auf den Weg Richtung Walense zu machen. Mit Bahn und Bus ging die Reise bis nach Filzbach oberhalb des Sees. Los ging die Wanderung am Sportzentrum, von dort aus führte die erste Etappe über den alten Römerweg nach Obstalden. Auf diesem Weg gab es einige schöne Aussichtsstellen mit Blick auf den Walensee. Im Ort Obstalden gab es einen gut versteckten Abzweig der zum steilsten Teil der Wanderung führte. Leider wurde die Gruppe auf dieser Etappe vom angekündigten Regen eingeholt was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Gut gelaunt kamen alle am Gasthof Hüttenberge an und freuten sich auf die geplante Einkehr. Beim Apèro und anschliessendem Mittagessen konnten sich alle stärken und die Regenjacken wieder trocknen. Frisch erholt und guter Laune zogen die elf Frauen weiter und allmählich rissen auch die Wolken auf. Unterwegs gab es auch noch die Möglichkeit an einem Hof Alpchäs zu kaufen, dies wurde rege genutzt, auch wenn die Rucksäcke danach deutlich schwerer waren. Am nächsten Etappenziel, dem Talalpsee konnte die Gruppe sich in der Sonne entspannen. Vom Talalpsee ging es noch einmal hoch bis bei der Station Habergschwänd der höchste Punkt der Wanderung erreicht war. Nach einer Erfrischung auf der Terrasse des Restaurants hiess es Trottinetts abholen und sich startklar machen für die flotte Fahrt hinab nach Filzbach. Die Abfahrt war natürlich viel zu kurz, nach 20 Minuten war die Gruppe an der Talstation der Seselbahn wo die Trottinetts wieder abgegeben werden mussten. Dann traten alle die Rückfahrt nach Bremgarten an. Es war wieder einmal ein gelungener und prima organisierter Ausflug. Die nächsten sportlichen Treffen finden wieder Dienstags um 20 Uhr in der Turnhalle in Zufikon statt.