Franziska Haller hat nach 6 Dienstjahren als Pfarrerin in Welschenrohr eine neue Herausforderung in einer anderen Gemeinde angenommen. Ihr Wirken im mittleren und hinteren Thal wird lange nachhallen und ihre Spuren werden in den Archiven ihren Platz finden.

Vergangenen Sonntag wurde sie nun mit einem Abschiedsgottesdienst aus dem Dienst in Welschenrohr entlassen.

Ihren letzten Gottesdienst feierte Franziska wie immer mit viel Tiefgründigem, Musik, Charme und vielen tollen Geschenken.

Die reformierte Kirche in Welschenrohr war mit gegen 100 Personen gut besetzt. Viele Menschen wollten sich nochmal eine Predigt von Franziska Haller anhören und sich persönlich bei der Pfarrerin verabschieden.

Als Franziska Haller neue Pfarrerin in Welschenrohr wurde, hatte sie eine grosse Aufgabe vor sich. Sie kam direkt aus dem Vikariat in Bern und trat ihre erste Stelle als Pfarrerin einer Gemeinde an.

Trotzdem hat sie ihre Aufgabe mit Bravour gemeistert und die Leute schlossen sie schnell in ihre Herzen. Die Pfarrerin brachte viel Neues in die Gemeinde und hat auch das Bewährte mitgestaltet. Sie hat das spezielle Talent, sich in schwierige Lebenssituationen der Mitmenschen hineinzuversetzen und mit ihrem Wesen und Wirken den Menschen direkt helfen oder trösten zu können.

Der Gottesdienst am vergangenen Sonntag war durch Musik mit Cello und Orgel, gespielt von Markus Stolz und Peter Staub, umrahmt und verlief grundsätzlich normal. Als dann jedoch gegen Ende des Gottesdienstes die Kirchgemeindepräsidentin Zsuzsa Schneider ihre Dankesrede begann und einen Rucksack hervorzauberte, wusste die Gemeinde, dass nun was ganz Besonderes kommen wird. Die Präsidentin packte den Rucksack mit allerlei Brauchbarem für die Pfarrerin (ja, auch Katzenfutter durfte nicht fehlen) und erzählte jeweils eine kurze Geschichte beim Einpacken.

Es kamen danach noch mehrere Personen der verschiedenen Kirchengruppen und bedankten sich mit diversen Geschenken bei Franziska Haller für die gemeinsame, gute Zeit.

Die scheidende Pfarrerin hat noch keinen Nachfolger. Weil sie nicht direkt nach ihrem Abschied in Welschenrohr am neuen Ort beginnt, erklärte sie sich bereit, noch 2 Monate ihre Stellvertretung selber zu übernehmen. Sie wird nun die kommenden beiden Monate weiter mit 40 % das Pfarramt Welschenrohr betreuen.

DANKE Franziska Haller für die vergangenen 6 Jahre!