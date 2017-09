Wegen der Kapellensanierung fand der Erntedankgottesdienst in der Turnhalle statt. Trotzdem konnte eine stimmungsvolle Messe gefeiert werden.

Die Durchführung des Erntedankgottesdienstes stellte die Sakristane der Kirchgemeinde Lengnau-Freienwil am Bettagsonntag vor eine echte Herausforderung. Weil die Kapelle Freienwil noch bis Ende Jahr innen saniert wird und die Wetterprognose nichts Gutes verhiess, musste der Anlass in die Mehrzweckhalle verlegt werden; nicht gerade der ideale Ort für Besinnung und Gebet. Doch die Sakristane Urs Meier und Annemarie Vogt gaben sich mithilfe des Landfrauenvereins, der die Naturalienspenden gesammelt hatte, alle Mühe, den kargen Backsteinmauern Leben und eine dem Anlass angemessene Atmosphäre einzuhauchen. Die farbenfrohen Gaben – Kürbisse, Kabisköpfe, Kartoffeln, Äpfel, Honig, Eier und vieles mehr – wurden in und um einen Holz-Leiterwagen drapiert und mit Blumen, Getreideähren und frischem Hopfen geschmückt. Am Bettagsonntag durfte natürlich auch eine Schweizerfahne nicht fehlen. Im Gottesdienst wurde auch die Nationalhymne gesungen.

Predigt unterhalb des Basketballkorbs

Hinter dem Gabentisch und unterhalb des hochgeklappten Basketballkorbs stand der «Altar», ein Klapptisch mit weisser Tischdecke. Brot und Wein für die Eucharistiefeier wurden auf dem Rand der Mehrzweckhallen-Bühne bereitgestellt, und der «Altarraum» wurde mit Blumen geschmückt. Tatsächlich gelang es, in der doch eher tristen Halle einen stimmungsvollen Gottesdienst durchzuführen.

Daran hatte auch der Kirchenchor unter der Leitung von Jean-Pierre Henninger grossen Anteil. Die Sängerinnen und Sänger sassen für einmal nicht auf dem Chorgestühl oben, sondern trugen die Mundartmesse «I Dim Name» von Michael Pfiffner und Roman Bislin-Wild auf gleichem Niveau wie die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher vor.

Das Gleichnis vom reichen Kornbauern

Auch Pfarrer Gregor Domanski liess sich von der ungewohnten Kulisse nicht aus der Ruhe bringen und las aus dem Lukas-Evangelium das Gleichnis vom reichen Kornbauern, der nach einer guten Ernte seine alten Scheunen abbrechen und neue, grössere erstellen wollte, um seine Vorräte unterzubringen. Da sprach Gott sprach zu ihm: «Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott.»

In der anschliessenden Predigt mahnte Pfarrer Domanski, das Gespür für die wahren Werte nicht zu verlieren: «Der Erntedank erinnert uns daran, dass nicht alles so selbstverständlich ist, wie wir es im Alltag manchmal wahrnehmen. Hinter dem, was wir im Supermarkt kaufen, steckt viel Arbeit, Mühe und Sachkenntnis. Dafür danken wir Gott. Denn vor ihm sind wir alle arm. Und noch ärmer sind wir ohne Gott.»

Spenden zugunsten des Schulheims St. Johann

Einen Vorteil hatte die Verlegung schlussendlich noch: Die Landfrauen konnten den von der Kirchgemeinde offerierten Apéro nach dem Gottesdienst direkt im hinteren Teil der Turnhalle ausschenken. Bei Apfel- und Traubensaft sowie frischem Zopf liessen die vielen Gläubigen den Sonntagmorgen gesellig ausklingen. Die gespendeten Gaben gehen dieses Jahr an das Schulheim St. Johann in Klingnau.

Fotos: Sabrina Pugliatti