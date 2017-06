Die Vorfreude war gross, dieses Jahr stand das Kantonale Turnfest auf dem Programm und das erst noch im Nachbarsdorf Muri. Ebenfalls durften wir am Turnfest unseren neuen Vereinstrainer präsentieren. Neu findet man den TV und DTV Boswil in blauer Kleidung. Wir bedanken uns herzlich bei den Sponsoren der Obermühle Boswil und dem Stöckli Sport Boswil für die grosszügige Unterstützung.

Am Donnerstag, 15. Juni radelte eine Gruppe von rund 60 Kindern zusammen mit allen Leitern nach Muri ans KTF. In drei verschiedenen Wettkampfteilen starteten die Mädchen und Jungs mit vollem Elan und Motivation. Am Schluss ergab sich eine gute Gesamtnote von 25.39 und dem 26. Rang im Mittelfeld der 1. Stärkeklasse.

Bereits am Freitag, 16. Juni waren wieder Boswiler und Boswilerinnen im Einsatz. Die Korbballer überzeugten bei einem starken Auftritt bei den Korbball-Spielen und erkämpften sich den 3. Schlussrang. Während Michael Notter am 6-Kampf Leichtathletik seine Disziplinen absolvierte, starteten Fabia Strebel, Fabienne Burkard und Michaela Meier am Turnwettkampf der Frauen. An den einen oder anderen Disziplinen kann bestimmt noch etwas verbessert werden, aber an einem kantonalen Turnfest am Einzelwettkampf teilnehmen zu dürfen ist schon ein Erlebnis für sich. Die Schlussränge von Michael Notter (31.), Fabia Strebel (17. mit Auszeichnung!), Michaela Meier (48.) und Fabienne Burkard (68.) waren Grund genug, am Abend das Fest so richtig zu geniessen.

Am ersten Turnfestwochenende führten wir auf dem Festgelände das Ringzelt. Wir verwöhnten unsere Gäste mit leckeren Fischknusperli und feinem Braten. Der eine oder andere Turnfestbesucher staunte nicht schlecht über unseren schnellen Service und unsere Gastfreundschaft.J

An der Veteranenveranstaltung des Kantonalen Turnverbandes durfte unser Jugendaerobic mit der Wettkampfgruppe 1 ihre sensationelle Darbietung allen Besuchern nochmals präsentieren. Mit grossem Stolz, Freude und vollem Einsatz überzeugten sie abermals mit einer tollen Show. Wie im Flug verging das erste Wochenende, aber glücklicherweise durften wir uns auf weitere tolle Tage in Muri freuen.

Am Folgewochenende starteten die aktiven Turnerinnen und Turner am Samstag um 07:00 Uhr mit dem Fahrrad vom Schulhaus Boswil aus. Das Wetter liess noch etwas zu wünschen übrig, aber die Vorfreude konnte dadurch nicht getrübt werden. Um 09:24 Uhr begannen wir mit der Pendelstafette und dem Steinstossen. Weiter ging es anschliessend mit den Disziplinen Weitsprung und Schleuderball, die Nerven waren sehr angespannt und so flog der eine oder andere Ball aus der Zone. Zum Glück gibt es jeweils drei Versuche! Im letzten Wettkampfteil kämpften wir beim Fachtest Korbball, Fachtest Allround und mit dem Auftritt des Jugendaerobics für eine gute Note. Schlussendlich resultierte eine Note von 25.07, da ist noch viel Luft nach oben und somit ist unser Ziel für die nächsten Jahre gesetzt, wir wollen diese Note natürlich überbieten. Wir sind uns aber sicher, dass unser junges Team auch in Zukunft alles geben wird und wir so wieder höhere Resultate erreichen können. Nichtsdestotrotz hatten alle Turnerinnen und Turner einen riesigen Spass und versuchten an den einzelnen Wettkämpfen das Maximum aus sich heraus zu holen. Am Abend genossen alle zusammen das einmalige und grossartige Fest. Wir bedanken uns bei allen Fans und Ehrenmitgliedern für die Motivation, unseren Gästen im Ringzelt und dem Organisationskomitee vom Turnfest für das Highlight der Saison. Mit unserem neuen Trainer und vielen schönen Erinnerungen an das kantonale Turnfest freuen wir uns auf viele weitere Stunden mit dem Damen/Turnverein – us puurer Froid! Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen für eine Schnupperstunde!