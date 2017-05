(Andreas Burckhardt) 20 Seniorinnen (der einzige Mann ist mitgemeint), Pfarrerin Christiane Bitterli, sowie die drei Betreuerinnen Christa Heusser, Gisela Bettex und Annamarie Meier verbrachten vom 16. - 22. Mai eine sehr schöne Ferienwoche in Interlaken.

Schon die Reise dorthin war ein Genuss: Mit dem Bus ging es rasch nach Thun, dann weiter mit dem Schiff nach Spiez, wo es ein feines Mittagessen gab. - Bald war man dann im gastfreundlichen Hotel Artos angekommen, wo die Gruppe während einer Woche in jeder Hinsicht verwöhnt wurde.

Nebst dem immer sehr feinen Essen und schönen Zimmern wurde auch Kultur angeboten: Ein sehr schönes Konzert des Duos „Montana“, von Daniela Roos (Violoncello) und Lukas Roos (Klarinette und Bassklarinette) mit dem Thema „Von Bach bis Blues“.

An den Vormittagen gab es immer eine Andacht, gehalten von Pfarrerin Christiane Bitterli, zum Thema „Kostbar wie eine Perle“, und dann folgte die Morgengymnastik, abwechselnd unter der Anleitung von Gisela Bettex und Christa Heusser.

Mit Ausnahme eines Regentages, an dessen Nachmittag der neue „Heidi“-Film gezeigt wurde, konnten jeden Tag wunderschöne Ausflüge unternommen werden: Auf den Harderkulm, zum Kemmeriboden in die südöstlichste Ecke des Emmentals, wo es „Berge“ von Meringues gab, auf dem Brienzersee zu den Giessbachfällen und dem gleichnamigen, vor Jahren von der Fondation Franz Weber vor dem Verfall geretteten Hotel aus dem 19. Jahrhundert, sowie nach Iseltwald am Brienzersee. - Auch die Rückfahrt am Montag war sehr schön, indem der Schwarb-Bus die Route dem Brienzersee entlang und über den Brünig fuhr.

Alles in allem erlebte die Gruppe eine sehr schöne Woche ohne Krankheit und ohne Unfall.

Dem Leiterinnenteam, den umsichtigen Chauffeuren der Fahrten von und nach Interlaken und durchs schöne Emmental ein grosser Dank!