Das mixed Seniorenteam von ASS Volleyball Turnverein Grenchen präsentiert stolz seine neue Ausstattung. Das Dress mit der Aufschrift von Bildhauerei Sini GmbH, wurde von einem anonymen Spender bezahlt. Gleichzeitig durfte das Team, welches mit zwei Mannschaften an der Seniorenmeisterschaft teilnimmt und aus rund 30 Spielerinnen und Spielern besteht, ein von Hänggi AG, Bettlach, gesponsertes Hoodie in Empfang nehmen. Herzlichen Dank an die Sponsoren. Die Volleyballbegeisterten treffen sich jeweils am Mittwoch ab 18 Uhr in der Turnhalle Eichholz West zum Training. Interessierte sind herzlich willkommen.

Das ASS Volleyballteam organisierte am 19. August das jährliche Plausch-Volleyballturnier im TVG Sportstadion. Bei tollen Bedingungen und strahlendem Sonnenschein nahmen 9 Teams aus der Region teil. Die 1. Mannschaft von ASS TVG Grenchen verpasste den Turniersieg nur knapp. Das Team hielt im Final gegen Bettlach gut mit, musste sich aber nach den zweimal 11 Minuten Spielzeit knapp geschlagen geben.