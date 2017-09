Die sechs Vorstellungen zum Jubiläum 60 Jahre Theater-gesellschaft Spreitenbach waren ein riesiger Erfolg. Mit grossem Einsatz aller Mitglieder wurden die sechs Vorstellungen zum 60-igsten Geburtstag der Theatergesellschaft über die Bühne gebracht. Der grosse Einsatz aller Mitglieder hat aber auch viel Kraft gekostet. Nach den Aufführungen hat sich eine gewisse Müdigkeit bemerkbar gemacht. Einige Mitglieder wollen deshalb 2017 eine Pause einlegen oder sich sogar ganz zurückziehen. Aufgrund der momentanen Situation kann 2017 kein Theater aufgeführt werden. Darum startet die Theatergesellschaft nun eine Kampagne, mit welcher neue Mitglieder gesucht werden. Wichtigste Aufgabe für den Vorstand ist es, den Mitglieder-bestand zu vergrössern damit spätestens 2018 wieder ein Theater gespielt werden kann. Neben diesem Zeitungsartikel ist noch ein Flyer in Arbeit mit welchem ebenfalls Werbung für die Theatergesellschaft gemacht wird. Um ein Theaterstück aufführen zu können, braucht es viele Leute auf, vor und hinter der Bühne. Wir suchen deshalb Frauen und Männer für folgende Aufgaben: Regisseur / Regieassistenz, Souffleusen, Schauspieler, Bühnenbauer, Kostümschneiderinnen, Beleuchter / Tonmeister, Küchenpersonal, Servierpersonal. Wäre das etwas für Dich? Wer Lust hat, in der Theatergesellschaft mitzumachen, kann sich beim Aktuar Willy Lehmann, 079 773 51 25 oder willy.lehmann@flashcable.ch ausführliche Informationen bestellen. Er erhält dann unter anderem ein Jahresprogramm, eine Chronik über die Theatergesellschaft, eine detaillierte Vorstellung der verschiedenen Tätigkeiten für eine Theateraufführung. Anfangs 2018 soll für alle am Theater interessierten Leute ein Informationsabend stattfinden, bei welchem Mitglieder der TGS das Schauspielern und alle andern damit verbundenen Aufgaben auf der Bühne vorstellen. Wir freuen uns bereits jetzt auf viele Rückmeldungen und hoffen, mit vielen neuen Mitgliedern im 2018 wieder für eine Theateraufführung bereit zu sein.

Theatergesellschaft Spreitenbach