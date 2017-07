Im Rahmen des „Summernachtsfest“ des Fussballclubs Welschenrohr, der dieses Jahr sein 90. Jubiläum feierte, fand zum achten Mal der TEAM-Spirit Event – eine gelungene Mischung zwischen Spiel ohne Grenzen, Sporttag und Fasnacht - auf dem Schulhausareal in Welschenrohr statt. Aus den Regionen Thal, Gäu und Solothurn, aber auch von Luzern oder Zug insgesamt 36 Teams ein, die an den bunten Spielen teilnahmen und um den Tagessieg wetteiferten. In den beiden Kategorien «Power Teams» und «Family fit & fun» wurde in Duellen um Siegpunkte gelaufen, geworfen, gesprintet und getanzt.

Auch in der achten Ausgabe des zur Tradition gewordenen Anlasses waren die zu absolvierenden 10 Spiele abwechslungsreich und boten ausgedehnten Spielspass. Der Anlass ist mittlerweile über die regionalen Grenzen hinaus so bekannt, wie beliebt. Die aufwändigen Spiele boten schon beim Betreten des Festgeländes eine beeindruckende Kulisse. Die Beschallung des Spielgeländes mit Partymusik und die Kostüme und Verkleidungen der Teams zeigte deutlich, dass bei diesem Event der Spass im Vordergrund stand. Schön, dass keine Startgelder verlangt wurden und die Teams dank Sponsoring kostenlos teilnehmen können.

Die Spiele werden in Duellform ausgetragen. Der Sieger erhält 2 Siegpunkte, der Verlierer geht leer aus. Auch die Kostüme und der Fanclub werden bewertet und geben Siegpunkte.

Die Spiele waren sehr ausgewogen, so dass nicht nur Kraft und Schnelligkeit gefragt war, sondern auch Geschicklichkeit und Geschmeidigkeit, wie etwa beim Limbo Dance oder dem Auto-Curling, wo anstelle von Curling Steinen aufziehbare Autos in Richtung Rink platziert werden musste. Die Highlights waren dieses Jahr das «Bubble Soccer», also Fussballspielen in einem luftgefüllten Ballon, der Fussball-Dart – eine 4 Meter hohe Dartwand, die anstelle von Pfeilen mit Fussbällen getroffen werden muss und ein mit 20'000 Liter gefülltes Wasserbecken. Dort galt es in einem Rad, Schiffe zu fangen. Doch die Geschmäcker sind da eh verschieden und andere hielten den Hindernis-Parcour «Safari Run» oder den «Ball Transport» für das beste Spiel. Bei allem Eifer stand „Fairplay“ stets im Vordergrund, und die tolle Stimmung der Teams und Besucher hielt nicht gerade sommerlicher Temperaturen bis zum Schluss.

Der vom Fussballclub Welschenrohr hervorragend organisierte Gesellschafts-Wettkampf mit sportlichem Anstrich schloss mit der Rangverkündigung und der Überreichung des Wanderpokals an den Titelverteidiger aus dem Thal «SV Wacker Durchsaufen». In der Kategorie «Family fit & fun» erhielten die Goldmedaillen die Kinder des Teams «Faltermatt» aus Aedermannsdorf. Dabei dankte der Mitorganisator Ivan Schwab-Germann einerseits den mitwirkenden Teams, die mit ihren farbenfrohen Kostümen und ihrem Einsatz viel zum Gelingen des Anlasses beitragen, aber auch der Gemeinde Welschenrohr für die Benutzung der Anlage, dem Abwart, der Feuerwehr, die das Becken füllte und wieder entleerte dem Samariterverein und den zahlreichen Helfern und Sponsoren.