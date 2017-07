Bei angenehmem Wanderwetter bestiegen neun Wandergesellen in Dietikon die Bahn Richtung Kanton Aargau. Mit der SBB gings nach Wildegg, wo die Wanderung begann. Der Weg führte über einen steilen Aufstieg zum Schloss Wildegg. Die Burg ( Schloss ) wurde in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch die Habsburger gegründet. Ab 1348 Verwaltung der Burg von den Herren von Hallwyl bis zur Eroberung des Aargaus durch die Berner. Nach der Besichtigung der Vogelvolieren, Weitermarsch durch Wald und über Feld zum Waldgrillplatz. Nach kurzer Anlaufzeit wurden Würste und andere Delikatessen aus unseren Rucksäcken gebraten und grilliert. Nach der Mittagsrast gings weiter über den Chestenberg. Dieser idyllisch gelegene, über Stock und Stein, führende Wanderweg stellte eine echte Herausforderung dar. Eine Orientierungstafel, samt Relief über Spätbronzezeitliche Siedlungen um 850 v. Chr. und um 1050 v. Chr. wurden mit grossem Interesse verfolgt. Der weitere anforderungsvolle Wanderweg nach Brunegg endete schliesslich in Mägenwil, wo eine Einkehr im Gasthof Bären erfolgte. Nach kurzer Rast gings weiter zum Bahnhof. Da dieser aber weiter entfernt war als angenommen, gestaltete sich das erreichen des Zuges zu einem Sturmlauf. Erschöpft und zufrieden erfolgte dann die Rückfahrt nach Dietikon. Der unvergessliche Wandertag endete in der Gartenresidenz der Familie Steiner in Dietikon mit einem tollen Grillabend.

Kurt Huber