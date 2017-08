Am 23.8.17 nimmt die neue Spielgruppe „Spatzenäscht“ an der Lehnmattstrasse 34 in Lohn-Ammannsegg mit vorerst 15 „Spatzen“ den Betrieb auf.

Am 17.8.17 hatten interessierte Eltern mit ihren Kindern die Gelegenheit, das „Spatzenäscht“ und seine Einrichtung zu besichtigen. Das „Spatzenäscht“, ein heimeliges Kinderparadies, zeichnet sich insbesondere durch das grosse Platzangebot für Spiel und Spass sowie die vielen Beschäftigungsmöglichkeiten für die „Spatzen“ aus.

Geöffnet ist die Spielgruppe vorerst jeweils Mittwoch und Freitag von 09.00 – 11.00 Uhr. Bei Bedarf nach den Herbstferien auch am Montag.. Geführt wird die neue Spielgruppe „Spatzenäscht“ in Doppelbesetzung von Sandra Bucher und Marie-Therese Portmann.

Marcel Portmann, Lohn-Ammannsegg