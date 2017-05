2017 ist Wahljahr und somit musste auch der Vorstand der SVP Rüttenen an der GV vom 4. Mai 2017 neu gewählt, respektive bestätigt werden. Nach dem Peter Christ im Herbst des letzten Jahres aus gesundheitlichen Gründen von sämtlichen Ämtern (Gemeinderat, Kommissionsmitglied, Aktuar) zurückgetreten ist, verbleibt er dem Vorstand noch als Beisitzer.

Werner Ruchti, der seit Juni 2013 das Präsidium der Ortspartei innehat, ist nach dem Rücktritt von Peter Christ in dessen Fussstapfen getreten und hat das Amt als Gemeinderat und Kommissionsmitglied übernommen.

Neu wurde auch Pascal Käser, welcher für die SVP einen zweiten Gemeinderatssitz erkämpfen will, als Beisitzer in den Vorstand aufgenommen. Seine treibende Kraft und Motivation, etwas bewegen zu können, soll der Partei zugutekommen.

André Blanc hat als bisheriger Webmaster zusätzlich das Amt als Aktuar übernommen, nachdem er 2013 als Präsident zurückgetreten war.

Michael von Arb wurde ebenfalls neu als Beisitzer aufgenommen. Durch die Aufnahme im Vorstand wird der Informationsfluss verbessert und somit die Mitarbeit in den Kommissionen vereinfacht.

Leila Christ hat ihre Arbeit als Kassierin bisher exzellent gemacht und wird auch weiterhin in ihrem Amt bleiben.

Die Versammlung hat den Vorstand in dieser Konstellation einstimmig gewählt. Die Mitglieder sprachen dem Vorstand den Dank für ihre Arbeit aus und bemerkten, ihre Anwesenheit sei die Würdigung für den Effort des Vorstandes. Es gab an der GV, wie üblich bei der SVP Rüttenen, nur wenige Abmeldungen.

Zu den kommenden Abstimmungen wurden die Parolen gefasst. Dabei folgte die Versammlung klar den Empfehlungen des Vorstandes: Ein deutliches Ja zur Initiative „Ja zu einer guten Volksschule ohne Lehrplan 21“ und ein deutliches Nein zur „Energiestrategie 2050“.

Im Weiteren wurden den beiden Kandidaten für die Gemeinderatswahlen, Werner Ruchti und Pascal Käser, die besten Glückwünsche ausgesprochen. Beide wurden bereits an einer Veranstaltung im Januar nominiert. Werner Ruchti, der als Ersatz für Peter Christ im Gemeinderat sitzt, ist Schreiner und Projektleiter von Beruf. Er hat 2 erwachsene Kinder und lebt mit seiner Partnerin seit vielen Jahren in Rüttenen. Pascal Käser ist Jurastudent an der Uni Bern und hat sich bereits in der Vergangenheit einen Namen in der Jungen SVP Schweiz und Solothurn gemacht.