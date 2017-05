Am 19. und 20. Mai 2017 von 10 Uhr bis 18.30 Uhr bzw. 10 bis 16.00 Uhr lädt die Bijouterie Müller und Ruchti exklusiv ein, diese wahrgewordenen Südseeträume zu entdecken.

Gemeinsam mit GELLNER – einem der grössten Perlen-Importeure Europas – wird an an zwei Tagen eine unvergleichliche Auswahl an Perlen und Perlenschmuck gezeigt - einzigartig im Raum Solothurn.



Begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten, hat man die Möglichkeit, sich von einer Perlenexpertin zu Stil und allen Fragen rund um die Perle beraten zu lassen.

Baden Sie in Perlen und Perlschmuck – lassen Sie sich von diesen einzigartigen Juwelen des Meeres bezaubern! Für eine individuelle (kostenlose) Beratung darf man sich direkt in der Bijouterie anmelden (+41 32 622 49 49), denn die Teilnehmerzahl ist beschränkt.