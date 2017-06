Zwergli - Gottesdienst am Sonntag, 11. Juni 2017 im Gemeinschaftsraum der Alten Kirche Würenlos



Mit einem schönen kleinen Altar, passend zum kommenden Sommer konnten wir auch an diesem Gottesdienst einige Kinder mit Ihren Geschwistern und Eltern begrüssen.



Nach der spannenden Geschichte von "Die Sonne und der Mond", konnten die Kinder sich eine eigene kleine Sonne basteln. Auf eine Initiative eines Kindes hin, wurden sogar noch zusätzliche Monde kreativ gestaltet. Es ist schön zu sehen, wie die Kinder sich mit dem jeweiligen Thema auseinandersetzen. Nach knapp 40 Minuten zuhören, basteln und singen, gingen wir alle in die Grosse Kirche und durften danach miteinander das "Vater unser" im Altarraum mitbeten. So wurden auch die Kleinen wiederum in den Wortgottesdienst integriert, welcher von Ulrike Zimmermann gestaltet wurde. Zum Schluss des Gottesdienstes durften die Kinder noch einmal nach vorne und wurden mit den gebastelten Sonnen und Monde, gesegnet. Auch diesmal wieder ein schönes Erlebnis zu sehen, wie die Kinder danach voller Stolz die Kirche verlassen haben.

Kinder zwischen 3 - 5 Jahren, aber auch ältere Geschwister und Eltern sind herzlich willkommen.

Nächste Zwergli-Gottesdienste finden am 20. August 2017 und 22. Oktober 2017 jeweils um 9.45 Uhr statt. Wir freuen uns sehr auf viele Kinder.

Kath. Kirchenpflege Würenlos

Fabienne Speckert