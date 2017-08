Gleich zwei Anlässe fanden am letzten Wochenende statt: eine spritzige Bootsfahrt auf der Reuss und ein geselliger Besuch der Badenfahrt.

28 grosse und kleine Skiclübler paddelten am Sonntag vom Hexenturm Bremgarten bis nach Mülligen. Unter professioneller Leitung von Stöckli Sport Boswil reiste die Gruppe in zwei grossen Raftingbooten und vier Kanus flussabwärts – natürlich über jede mögliche Welle. Dass man dabei nass wird, machte nicht nur den Kleinen, sondern auch den Grossen Spass! Das Zmittag auf der Mellinger Insel war sehr vielseitig. Während die einen Cervelats brätelten, packten andere Crevettenspiesse aus, machten frische Steckenbrote, wärmten gefüllte Pilze, süsse Marshmallows oder Schoggibananen über dem Feuer! Bereits nach zweieinhalb Stunden reiner Fahrzeit kam die Gruppe in Mülligen an. Dies war vor allem den Junioren zu verdanken, die voller Elan ruderten.

Am Montagabend stand ein gemeinsamer Besuch der Badenfahrt auf dem Programm des Skiclubs. In der Bar „Bottich“ der Skiriege X*TRA erhielten die 20 ausgehfreudigen Skiclübler neben einem feinen Apéro einige Infos über den Verein, die Bar und die Badenfahrt. Gemeinsam als Gruppe weiter durch das Festgelände zu schlendern, erwies sich danach als unmöglich. Immer wieder gingen einzelne oder mehrere Skiclübler verloren. Aber nach Hause zurück haben irgendwann alle wieder gefunden!

Am Bergsport interessierte Personen sind im Skiclub Bremgarten jederzeit willkommen. Infos unter www.scbremgarten.ch oder bei der Präsidentin Yvonne Weber-Lehner, Tel. 056 633 07 20. Der nächste Anlass ist ein Klettersteig am 3. September 2017.

Yvonne Weber-Lehner, Präsidentin SCB