Am Wochenende vom 19./20. August unternahm der Chor seine Reise ins Wallis und hatte Gelegenheit, die Kantonshauptstadt Sion und seine Valeria, den Suonen-Wanderweg hoch über Salgesch, den Stockalperpalast in Brig und das Safrandorf Mund kennenzulernen. Dabei gab es neben bemerkenswerten An- und Aussichten viele spannende Informationen zu den besichtigten Sehenswürdigkeiten und selbstverständlich mit dem Safranrisotto und Weissem aus den nahen Rebbergen auch die passenden kulinarischen Kostproben. Die Rückfahrt über den Grimselpass führte zur Gerstenegg, wo viele Choristinnen und Choristen zum ersten Mal den tiefen Einblick in die Stromerzeugung gewannen, den die KWO «Grimselwelt» den Wissensbegierigen anbietet. Bei dieser Gelegenheit lernte manche und mancher auch wieder einmal gründlich das Ah! und Oh!, nämlich beim Anblick der Kristallkluft. Bei der Ankunft zuhause durften die Reiseleiterinnen ein begeistertes und dankbares Reisepublikum verabschieden.