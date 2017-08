Erneute siegte am Wochenende Wittlin Michèle aus Liestal beim Nationalpark Bike - Marathon über 104 km und 2870 Hm von Fuldera nach Scuol in einer Zeit von 5:13 Std. bei den lizenzierten Damen. Wir wünschen ihr schon heute viel Glück für den o - tour Bike - Marathon der Carmin Bike - Marathon classics in Obwalden am 10. September 2017.