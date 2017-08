Die Schule Villigen führt mit der Kommission der gesunden Schule Villigen zum dritten Mal das Schulweg-Projekt durch. Ziel des Projektes ist es, gleich zu Beginn des Schuljahres den Schulweg zu thematisieren und Schülern und Eltern aufzuzeigen, weshalb die Schule Wert darauf legt, dass die Kinder selbständig und zu Fuss, mit dem Velo oder dem Trotti zur Schule kommen.

Seit Montag dokumentieren die Schüler und Schülerinnen sowie die Kindergartenkinder während vier Wochen ihren Schulweg. Jeden Morgen tragen sie in der Schule ein, wie sie zur Schule gekommen sind. Als Belohnung und Motivation gibt es am Schluss eine Überraschung für all jene, die immer (oder fast immer) zu Fuss, mit dem Velo oder dem Trotti zur Schule gekommen sind.

Zum Auftakt gab es am Dienstag einen Veloflick-Tag. An fünf Posten lernten die Kinder wie sie kleine Reparaturen oder Sachen am Velo selber einstellen können. Dazu gehörten Bremsen einhängen, Bremsen einstellen, die Velokette wieder einzusetzen, den Reifen zu pumpen oder an älteren Velos mal zu schauen, was denn da nicht ganz in Ordnung und herauszufinden, warum das Velo nicht fährt. Das schöne war, dass die Kinder in den klassenübergreifenden Gruppen sich gegenseitig geholfen haben; die Grossen den Kleineren aber auch mal die Kleineren den Grossen. Die Kommission der gesunden Schule Villigen mit ihren Helfern, die den Veloflick-Tag organisierten, freuten sich über die dreckigen Finger der Kinder und überreichte jeder Klasse zum Schluss eine Handwaschpaste fürs Schulzimmer. So sind die Schüler und Schülerinnen nun bestens gewappnet, dass wenn in der restlichen Projekt-Zeit oder auch im ganzen Schuljahr mal was auf dem Schulweg mit dem Velo nicht in Ordnung ist, sie sich selbst zu helfen wissen.

Anne-Caroline Binder, Schule Villigen