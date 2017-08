Am 6. September findet die Schuh-, Spielzeug- und Babyzubehör-Börse in Bellach statt. Angenommen werden wiederum Schuhe, Spielsachen, Bücher, Kinderwagen Reisebettli, Sitzli, Velos, Fahrzeuge und Babyzubehör etc. Zusätzlich nehmen wir Skikleider (Jacken, Hosen, Skidress) für den Verkauf an.



Verkaufsgebühren: CHF 5.-



Warenmenge: max. 2 grosse IKEA-Säcke



Für den Verkauf von allen anderen Kleidern, können Sie für CHF 10.- einen Tisch mieten.



alle Infos unter elternforum-bellach.ch