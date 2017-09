Endingen (sb) – Es begann in Niederweningen und sollte ein unvergessliches Wochenende in Luzern werden...



Am Samstag Morgen stand das kleine Samaritergrüppchen pünktlich an der Bushaltestelle in Endingen bereit. Mit den ÖV erreichten wir Luzern bei angenehmem Sonnenschein. Sobald das Gepäck im Hotel deponiert war, nahmen wir die Spur des hiesigen Fuchses auf und machten uns auf den Foxtrail. Ein schlaues Kerlchen, dieser Fuchs. Er weiß, wo die schönen Plätze vor Ort sind und hat sie uns gezeigt. Die beeindruckende Aussicht über die Stadt, den Vierwaldstättersee bis zu dem Bergpanorama brachte alle zum Staunen und Genießen. Nach 4 Stunden standen wir vor dem Theaterhaus und knipsten unser Erinnerungsfoto. Als nächstes stand eine wohlverdiente Kaffee- und Kuchenpause an der Kappellbrücke auf dem Programm. Etwas müde, aber gut gelaunt und zufrieden kehrten wir in Begleitung von ein paar Regentropfen zum Hotel zurück. Ein sehr schmackhaftes und liebevoll serviertes Abendessen rundete den Tag perfekt ab. Die Stunden verflogen im Nu und während manche schon die nötige Bettschwere spürten, jassten andere bis in die Nacht hinein.

Nichtsdestotrotz standen am Sonntag Morgen alle frisch und munter am feinen Frühstücksbuffet und stärkten sich für den Tag.

Ein Überraschungstag

Die Organisatoren gaben sich bedeckt und verrieten erst mal nur die bevorstehende Schifffahrt nach Weggis. Der Wettergott war uns wieder wohl gesinnt und so konnten wir die Fahrt an Deck genießen. In Weggis staunten wir nicht schlecht, als ein flotter Zweispänner mit Kutscher auf uns wartete. Sympathisch und professionell dirigierte er sein Gespann durch das Städtchen und zeigte uns die malerische Landschaft. Wo genau unser Ziel sein sollte, wussten die Rösslein und trabten lustig davon. Nach einer halben Stunde parkierten Ross und Wagen auf dem Bauerngut der Familie Stalder. Ein Familienbetrieb in der dritten Generation. Allerdings liegt der Schwerpunkt jetzt nicht mehr bei den Kühen sondern bei den Früchten beziehungsweise bei der Brennerei. Der Willkommensschnaps schmeckte schon mal sehr gut. Herr Stalder erklärte uns fachmännisch was es alles braucht, damit das Endresultat so mundete. Interessiert und staunend erfuhren wir zum Beispiel, dass mit 100 kg Früchten etwa 4 – 6 Liter, je nach Frucht, Schnaps gemacht werden kann. Gottlob war diese Region vom diesjährigen Frost nicht betroffen, so kann die Produktion ungehindert durchgeführt werden.

Gestärkt mit einem reichhaltigen Plättli wagten wir uns an die Degustation der Schnäpse. Mit Rosenlikör, Vieille Prune, Himbeerbrand und Pomme schmeckten sich unsere Gaumen durch einen Teil des Sortiments. Ein nachhaltiges Erlebnis, an das wir uns sicher gerne erinnern, wenn wir zuhause einen Schnaps genießen.

Die Zeit drängte und so führte uns unser Gefährt wieder sicher und an herrlichen Landschaftsbildern vorbei zurück zum Schiff.

Der Himmel zog sein graues Kleid an, doch der Regen störte unsere Heimfahrt nicht. Gesund, zufrieden und mit bleibenden Erinnerungen verabschiedeten wir uns in Endingen von einander. Dankbar für die tolle Zeit, die wir miteinander erleben durften.

Unglaublich, was man alles in Niederweningen planen kann!

Danke den Organisatoren Rosmarie Schellenberg und Romy Kunz. Das habt ihr gut gemacht.