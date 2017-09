Mit dem Besuch von Obernaar Rahel und ihren Rätschwyber ist die Trimbacher Guggenmusig Müüs in die neue Probesaison gestartet.

„Spettacolo Confetti“ lautet das Motto von Obernaar Rahel und der Rätschwyber Zunft Olten für die Fasnacht 2018. Was liegt näher, als die Rätschwyber mit vielen Konfetti zu empfangen? Beide Gruppen haben eine Lieblingsfarbe – bei den Rätschwyber ist es pink, bei den Müüs orange. So wurde auch die Dekoration des Lokals der Guggenmusig Müüs in diesen Farbtönen gehalten. Gleichzeitig mit der Übergabe einer orangen Federboa an Rahel wurden die Konfettibomben entzündet – für einen Moment waren Rahel und ihre Rätschwyber kaum mehr sichtbar. Aber was wäre eine Gugge und eine Sängerclique ohne Musik? Beide Gruppen gaben ein „Müsterli“ zum Besten – und die Vielfalt der Oltner Fasnacht wurde gefeiert, sangen doch die Müüs kräftig mit bei den Liedern der Rätschwyber. Alle waren sich einig: wir freuen uns auf die Fasnacht 2018 – sind aber froh, bis dann noch etwas Zeit zum Nähen, Üben, Basteln zu haben…

Die Müüs proben ab sofort jeden Donnerstag in ihrem Lokal in der Rötzmatt 12. Nähere Infos: www.mueues.ch / info@mueues.ch