Der Einladung der Bibliothek Wallbach für Freitag, 16. Juni, folgten dreissig Whisky-interessierte Personen, die bei Fachsimpeln und anschliessendem Degustieren einen informativen und gemütlichen Abend verbrachten. Whisky-Experte Ruedi Käser wusste vieles über die Geschichte und Herstellung von Whisky und anderen Spirituosen zu erzählen. Seine interessanten Storys über Erlebnisse an Whisky-Events und den Vertrieb dieses begehrten Produkts rund um den Globus begeisterten das Publikum und zauberten immer wieder ein Lächeln oder Schmunzeln in die Gesichter der anwesenden Whiskyfreunde. Die grosse Auswahl an Whiskys aus verschiedenen Ländern wurde rege degustiert und natürlich auch fachmännisch kommentiert. Für jeden Whisky-Geschmack war etwas dabei: von einem eher lieblichen über einen würzigen bis zu einem explosionsartigen Abgang. Bei Wurst vom Grill und einem "Schlummerwhisky" fand dieser Abend einen gemütlichen Ausklang.