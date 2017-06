„Rund um die Welt“. Unter diesem Motto stieg am Samstag das Sommerfest der Kita Kinder-Ländli in Muhen mit zahlreichen Besuchern. Bei angenehm warmem Sommerwetter wurde unter den grossen Bäumen vor dem Kita-Gebäude gespielt, gelacht, gehüpft, gesungen und gefeiert.

Mit fetzigen und humorvollen Songs eröffnete der Kita-Chor das Fest. Danach begaben sich Gross und Klein mit Begeisterung auf Weltreise. An Posten zu den verschiedenen Kontinenten gab es Einiges zu entdecken. Sackhüpfen im Känguru-Stil und lustige Spiele für mutige Kinder in Australien. Memory für vife Köpfe in Europa. Barfusspfade und Balanceakte in Afrika. Rugby und Büchsenschiessen in Amerika. Jonglierkunst mit Stäbli in Asien. Das kunterbunte Buffet mit Spezialitäten aus fernen Ländern sowie leckere Desserts rundeten das gelungene Fest ab.