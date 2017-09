Für einmal hiess es nicht «SRF bi de Lüt» sondern «Lüt bim SRF» - der jährliche Ausflug der freiwilligen Mitarbeitenden des Besuchs- und Begleitdienstes führte sie nach Zürich in das SRF Fernsehstudio Leutschenbach.

Gut gelaunt traf man sich am Donnerstagmorgen auf dem Bahnhof SBB in Solothurn und Olten. Für einmal durfte sich der Koordinator des Besuchs- und Begleitdienstes, Mario Wüthrich, als Reiseleiter einer munteren Truppe betätigen. Sicher führte er sie nach Zürich, an die Fernsehstrasse. Angekommen am «Leutschenbach-Gebäude», wurden sie von einem Guide empfangen die sie auf einem informativen und spannenden Rundgang durch die zahlreichen Aufnahmestudios begleitete. Im Gebäude Leutschenbach werden sämtliche Fernsehprogramme vom Schweizer Fernsehen produziert. Unter anderem besuchten sie das Aufnahmestudio der Sendung «Arena» sowie der Talk-Sendung «Schawinksi». Das Highlight der Führung war unbestritten der Besuch in der Regie der «Tagesschau am Mittag», während den Live-Aufnahmen.

Beim anschliessenden Mittagessen traf man zwar keine grossen Stars der Schweizer Fernsehszene, unsere Freiwilligen hatten dennoch genug zu plaudern. Es wurde angeregt über die gewonnenen Eindrücke gesprochen. Auch über die Einsätze im Besuchs- und Begleitdienst tauschten sich unsere freiwillig Engagierten intensiv aus. Andere Menschen zu besuchen, begleiten und Zeit zu schenken ist eine sinnvolle Aufgabe, die den Besuchenden wie auch den Freiwilligen viel Freude bereitet.

Möchten auch Sie sich freiwillig in unserem Besuch- und Begleitdienst engagieren? Unser Mario Wüthrich, Koordinator Besuchs- und Begleitdienst, gibt Ihnen gerne Auskunft. Telefon 032 622 37 20.

www.srk-solothurn.ch