Pünktlich wie die Feuerwehr wurden am Freitagnachmittag, 9. Juni weit über hundert Personen (Hoigümper-Kinder mit Anhang) von den Spielgruppenleiterinnen zum traditionellen Spielgruppenjahresabschlussfest empfangen. Der Spiel- und Spassnachmittag lief dieses Jahr unter dem Motto „Feuerwehr“ und beschloss gleichzeitig ein Spielgruppenjahr voller Geschichten und Aktivitäten rund um die bekannte Schweizer Kinderliedermacherin und Schriftstellerin Gerda Bächli (1921-2013).

Für die traditionellen Spiel- und Lernposten waren diesmal die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Rheinfelden und Umgebung zuständig. Um den verschiedenen spielerischen Aktivitäten rund um die Feuerwehr genügend Platz zu bieten, wurde das Abschlussfest dieses Jahr im Stadtpark West abgehalten. Die grosse Kinderschar hatte unter Anleitung der Jugendfeuerwehr und eifriger Mithilfe ihrer Eltern einen riesen Spass am Wasserspritzen der verschiedensten Art. Den überraschenden Höhepunkt bildete eine von der Feuerwehr heimlich vorbereitete Riesenfontäne, welche ein paar unerschrockene Kinder zu einem Wassertanz verleitete.

Danach wurden die hungrigen und vor allem durstigen kleinen wie auch grossen Gäste zu einem Apéro geladen, wo die tollen Eindrücke und Erlebnisse nochmals verdaut werden konnten.

Zum Abschluss wurden dann die Spielgruppekinder, welche nach den Sommerferien in den Kindergarten wechseln, verabschiedet. Die gebastelten, schwarzen Graduationshüte erinnerte wohl manchen Gast an seine eigene Jugendzeit. Für die Kinder waren sie einfach ein stolzes Zeichen bald in den Kindergarten gehen zu dürfen, gleichzeitig aber auch wehmütig von der Spielgruppe Abschied nehmen zu müssen.

Der Jugendfeuerwehr, unter der Leitung von Patrick De Bona, und den Leiterinnen der Spielgruppe wurde der unvergesslich schönen Nachmittag herzlich verdankt.

Ein weiterer Dank geht an die vielen treuen Familien für welche mit dem zu Ende gehenden Spielgruppenjahr auch eine langjährige und alle ihre Kinder einschliessende Hoigümper-Ära endet.

Neues Spielgruppenjahr – neuer Spielgruppenraum

Nach 30 Jahren heisst es für den Hoigümper in diesen Sommer an der Johannitergasse 10 Abschied nehmen. Doch die Vorfreude auf das neue Lokal an der Kupfergasse 18 ist riesig. Dank finanziellem Entgegenkommen des Vermieters sowie substanzieller Unterstützung weiterer Personen und Institutionen wurde dieses Projekt erst ermöglicht. So wird das Lern-Spiel Center am 14. August die Kinder in einem neuen und hellen Raum begrüssen dürfen. Bis dahin sind aber noch einige Renovationsarbeiten und Einrichtungsanstrengungen nötig. Gespannt auf den neuen Ort? Wir sind es auch. Lasst Euch überraschen!

www.spielgruppehoiguemper.ch