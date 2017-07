Wer sich für Fußball begeistert, sollte sich die Atmosphäre in der beeindruckenden Allianz Arena keinesfalls entgehen lassen. Egal, ob Bundesliga-, Champions-League- oder Länderspiele, in diesem Meisterwerk der Schweizer Architekturgenies Herzog & de Meuron wird jedes Fußballspiel zu einem unvergesslichen Erlebnis. Wer zusammen mit rund 75.000 Zuschauern die einzigartige Stimmung, ohrenbetäubende Fangesänge und Gänsehautfeeling pur erleben möchte, ist hier an der besten Adresse. Stadionführungen gewähren faszinierende Blicke hinter die Kulissen eines der modernsten – und wie viele sagen: schönsten – Stadien Europas.