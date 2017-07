Noch keine Urlaubspläne? Wie wäre es mit Campingurlaub im Aargau? Egal ob Einheimischer oder Tourist, Luxus-Liebhaber oder Naturbursche, die Campingplätze im Aargau bieten für jeden den richtigen Urlaub.

Dutzende Campingplätze lassen sich im Kanton Aargau finden. Darunter gibt es Campingplätze in herrlicher Natur, direkt am Fluss, perfekt als Ausgangspunkt für Wanderungen. Wer lieber mehr Action haben will, für den empfiehlt sich ein Campingplatz in Stadtnähe. Nicht zuletzt gibt es im Aargau den hässlichsten Campingplatz der Welt.

Auf den meisten Campingplätzen gibt es Stellplätze für Dauercamper. Wer seinem Alltag kurzzeitig entfliehen möchte, aber dafür nicht weit weg von Zuhause sein will, kann seinen Wohnwagen ganzjährig dort abstellen und regelmäßig Camping-Kurzurlaube machen. Auf den meisten Campingplätzen können Wohnwagen auch gemietet werden.

Zelt, Wohnwagen oder Bungalow?

Wer denkt, Campen könnte man nur mit Zelt, der irrt. Auch Wohnwagen sind sehr beliebt: Vom angemalten Oldtimer VW-Bus bis zum voll ausgestatteten Luxus-Wohnwagen – Campingfreunde gibt es in allen Schichten und Altersklassen.

Neben Zelt und Wohnwagen bieten einige Campingplätze auch Bungalows oder Hütten, sogenannte Pods, zur Miete an. Pods bestehen ausschließlich aus Naturmaterialien. Mit ihrem abgerundeten Dach erinnern sie ein bisschen an Hobbit-Häuser. Innen wartet meist ein komfortables Doppelbett auf den Camper. Hier übernachtet es sich luxuriöser als in so manchem Hotelzimmer.

Tipps für das richtige Zelt

Das Zelt ist immer noch der Klassiker unter den Camping-Behausungen. Für Camping-Neulinge stellt sich die Frage, was sie beim Kauf eines Zeltes beachten sollten. Zunächst ist die Anzahl an Personen, die in dem Zelt Platz finden sollen, ausschlaggebend. Es gibt Einmannzelte, 2-Personen-Zelte, 3-Personen-Zelte, 4-Personen-Zelte und Familienzelte. Außerdem sollte überlegt werden, ob das Zelt noch weiteren Stauraum und ein Vorzelt in Stehhöhe zum Aufenthalt an Regentagen haben soll.

Der Urlaubsort und die dort herrschende Witterung sollten beim Zeltkauf auch miteinbezogen werden. Im Aargauer Sommer ist beispielsweise ein windbeständiges Zelt nicht notwendig – hier kann also Geld gespart werden.

Das Zeltgestänge gibt es aus unterschiedlichen Materialien. Soll das Zelt besonders leicht sein und eingepackt wenig Platz verbrauchen, lohnt sich die Anschaffung eines Zeltes mit Aluminiumgestänge. Allerdings gilt die Daumenregelt: Je leichter ein Zelt ist, desto teurer ist es auch. Zeltgestänge aus Fiberglas ist günstiger, aber meist auch weniger hochwertig. Zeltstangen aus Stahl sind besonders stabil und werden häufig bei großen Zelten eingesetzt. Lackierungen machen das Zeltgestänge witterungsbeständiger und damit langlebiger. Preislich ist nach oben alles offen.

Wird das Zelt während des Urlaubs häufig auf- und abgebaut, weil mehrere Campingplätze angesteuert werden? In diesem Fall lohnt sich eventuell ein Wurfzelt. Durch einen Aufpopp-Mechanismus baut sich das Zelt quasi von alleine auf. Das Wurfzelt verfügt über ein Fiberglasgestänge, das ringförmig angeordnet und ineinander verdreht ist. So steht das Gestänge unter Spannung. Nimmt man das Wurfzelt aus der Hülle und wirft es in die Luft, führt die Spannung dazu, dass sich das Gestänge aufstellt.

Das Außenmaterial ist meist Polyester, bei teureren Zelten auch Nylon. Selten gibt auch Zelte aus Baumwolle. Baumwolle sorgt für ein gutes Raumklima im Zelt, ist wasserdicht und UV-beständig. Allerdings ist das Material sehr schwer, braucht lange zum Trocknen und istt teuer. Polyester ist UV-beständig, leicht, wetterfest und schwerer entflammbar als Nylon. Nylon ist reißfester als Polyester, aber auch teurer. Steht das Zelt länger, sollte das Außenmaterial eine SI Beschichtung haben. Das macht es reißfester und UV-beständiger.

Weitere Campingausstattung

Neben dem Zelt sollte man für den Campingurlaub noch ein paar weitere Dinge einpacken. Diese Packliste schafft einen Überblick:

Campingtisch

Campingstühle

Campingkocher

Schlafsäcke

Luftmatratzen

Isomatten

Campinggeschirr

Kühlbox

Campinglampe

Das Campingsortiment bietet auch allerlei Equipment, das nicht unbedingt notwendig ist, den Campingurlaub aber komfortabler machen kann. Als Schlafunterlage gibt es Campingmatratzen aus Schaustoff, die sich zusammenklappen lassen. Ein Feldbett bietet eventuell noch mehr Komfort. Campinghängematten lassen sich an jedem Baum oder der Wohnwagentür befestigen und laden zum Faulenzen in der Sonne ein. Mit einer eigenen Campingtoilette bleibt einem der Gang mit Toilettenpapierrolle über den Campingplatz erspart. Für Langzeitcamper gibt es sogar eine Campingwaschmaschine.