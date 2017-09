Reise des Landfrauenvereins Däniken

Bei angenehmem Wetter stiegen vor kurzem 32 gutgelaunte Frauen am frühen Morgen in den Reisecar ein. Unser Chauffeur Christian führte uns sicher zum ersten Halt ins Cafe Stein in Sachseln. Ein riesiger Felsbrocken mitten in der Gaststube erinnert dort immer noch an die Unwetter in Sachseln vor ca. 20 Jahren. Hier stärkten wir uns mit Kaffee, Weggli und Gipfeli für die Weiterfahrt über den Brünigpass nach Meiringen im schönen Berner Oberland.

Im bekannten Märithüsli konnten wir nun lädelen. Schöne Blusli, Trachten und Schmuck wurden dort zum Kauf angeboten. Anschliessend nutzten wir die Zeit bis zum Mittagessen mit einem Spaziergang durch Meiringen, Meringues kaufen oder Apero trinken. Bei diesem Spaziergang durch Meiringen konnten wir auch verschiedene Gedenkstätten von Meisterdetektiv Sherlock Holmes besuchen.

Nach einem feinen Mittagessen führte uns der Chauffeur zur Talstation der Reichenbachbahn. Mit dieser schönen Nostalgiebahn fuhren wir bis zur Bergstation hinauf. Dort hatten wir einen schönen Blick auf diese rauschenden Wasserfälle. Auch die Absturzstelle von Sherlok Holmes konnte man von dort aus gut sehen. Einige Frauen gingen nun zu Fuss über mehr als 300 Treppenstufen hinauf zum Gasthaus Zwirgi. Unterwegs hatte man immer wieder einen schönen Blick auf den Wasserfall und hinunter ins Haslital. Jetzt ging es mit dem Car weiter. Es war eine schöne Fahrt dem Brienzer – und dem Thunersee entlang.

Ein letzter Halt mit einem feinen Zvieri – Znacht wurde noch im Cafe Drei Brunnen in Niederbipp eingeschaltet. Nach einer kurzen Fahrt kamen wir wieder in Däniken an. Dieser schöne Tag wird uns Frauen vom Landfrauenverein Däniken noch lange in guter Erinnerung bleiben.

ewd