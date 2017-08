Am Sonntag, 20. August, bereicherte der reformierte Kirchenchor Möhlin, zusammen mit dem Kirchenchor der Gemeinde Rued, den dortigen Gottesdienst mit verschiedenen schönen Choral-Beiträgen.- Das Ruedertal ist die Kirchgemeinde der bis 2015 in Möhlin tätigen Pfarrerin Nadine Hassler Bütschi, welche den Gottesdienst mit einer gehaltvollen Predigt leitete.

Passend zum Tag des „Israel-Sonntags“ wurden – einige teils bekannte, teils den meisten unbekannte jiddische Wörter erklärt, zum Beispiel das Wort „Schlamassel“.

Obwohl die beiden Chöre nur ein einziges Mal zusammen geübt hatten, sangen sie perfekt zusammen, begleitet am Klavier durch Brigitta Kent unter der Leitung des Chorleiters vom Ruedertal Fritz Bär.

Nach dem Kirchgemeindeapéro wartete auf die Chormitglieder und ihre Familien nach einer schöne Wanderung im aargauisch-luzernischen Grenzgebiet beim Waldhaus ein reichhaltiges, sehr feines Mittagessen mit allen denkbaren Köstlichkeiten sowie ein vergnügliches Spiel mit Kegel-Hölzern.

So erlebten die an diesem Sonntag im Ruedertal anwesenden Kirchgemeindemitglieder aus Möhlin einen wunderschönen Sonntag und eine wirklich äusserst herzliche Gastfreundschaft. Deshalb ein grosser Dank an die Kirchgemeinde Rued und allen, die da so viel gearbeitet hatten für ihre Gäste aus Möhlin! - Wer weiss, ob dieser Chor nicht einmal im Gottesdienst in Möhlin auftritt? Das wäre sehr schön und erfreulich!