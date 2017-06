Jungbürgerfeiern müssen nicht bieder sein. Der Gemeinderat Freienwil lud auf die Kartbahn Spreitenbach ein – und fuhr mit!

Sie gingen zusammen in den Kindergarten und besuchten gemeinsam die Primarschule im Dorf, doch in der Oberstufe trennten sich ihre Wege. An der Jungbürgerfeier am Freitagabend trafen sich 15 jungen Frauen und Männer der Jahrgänge 1999/2000 auf Einladung der Einwohnergemeinde wieder, um miteinander ihre Volljährigkeit zu feiern.

Der Gemeinderat Freienwil verzichtete jedoch darauf, die jungen Erwachsenen mit politischen Phrasen zu langweilen. «Das Ziel des heutigen Abends ist, dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Ihr sollt spüren, dass man mit uns reden kann», sagte Daniel Aeschbach zur Begrüssung. Das begann schon bei der Anreise: Die 18-Jährigen fuhren gemeinsam mit den Gemeinderäten Martin Burger, Rébecca Schneider, Beat Bachmann und Daniel Aeschbach sowie Gemeindeschreiberin Margrit Jaggi per Postauto und Bus von Freienwil nach Spreitenbach. Dort stiess beim Apéro auch Gemeindeammann Robert Müller zur Gruppe, der aus beruflichen Gründen erst später kommen konnte.

15 von 30 kamen – eine gute Quote!

Von 30 Eingeladenen der Jahrgänge 1999/2000 kamen 15 – eine gute Quote. Während viele Gemeinden mit mangelndem Interesse der 18-Jährigen kämpfen und manche den Anlass sogar ganz aus ihrem Programm streichen, ist in Freienwil das Interesse meistens gross. Zwischen 50 und 100 Prozent schwanke die Zahl der Anmeldungen meist, erinnert sich der kürzlich pensionierte Gemeindeschreiber Felice Vögele: «Vor vier Jahren kamen alle Eingeladenen zur Feier. Ich glaube, dass der frühere Klassengeist massgeblich Einfluss darauf hat.»

Ein attraktives Rahmenprogramm ist dabei sehr wichtig – und der Gemeinderat Freienwil scheint mit Kartfahren den Geschmack der Volljährigen getroffen zu haben. Bei drückender Hitze jagten die Eingeladenen und die 5 Gemeinderäte in ihren Elektro-Boliden über die 380 Meter lange Asphalt-Rennstrecke. Im Finaldurchgang setzte sich Tobias Frei als Schnellster vor Loris Pinto durch. Finanzchef Beat Bachmann bewies den Jungen jedoch als Dritter, dass man auch als «Rentner» mithalten kann - Chapeau!

«Guter Draht zu den Jugendlichen»

Mit dem Bus ging es nach Baden zurück, wo im Restaurant Schwyzerhüsli das Abendessen eingenommen wurde. Vor Mitternacht trennten sich die Wege – und die «Jungen» feierten weiter. Die neue Gemeindeschreiberin Margrit Jaggi ist sehr zufrieden mit dem Anlass: «Ein guter Draht zu den Jugendlichen entscheidet über den Erfolg der Jungbürgerfeier. Ich bin der Meinung, dass uns dies gelungen ist.» Die Jugendlichen habe sie als «offen, interessiert und kommunikativ» empfunden. Auch die neuen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genossen den Abend. Kantischüler Daniel Jehle fand es «cool, dass wir einmal den Gemeinderat persönlich kennen lernen».

Rangliste Finaldurchgang Kart: 1. Tobias Frei, 2. Loris Pinto, 3. Beat Bachmann (GR), 4. Jorik Bernet, 5. Yves Eng, 6. Raphael Strebel.

Fotos: Sabrina Pugliatti