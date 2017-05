Es versprach ein sonniger Tag zu werden, als am Mittwoch-morgen vom 17. Mai eine aufgeweckte Wanderschar auf dem Bahnhof Killwangen bereitstand. Angesagt war eine Wanderung zum Sendeturm des ehemaligen Landessenders Beromünster. Nach Umsteigen in Lenzburg und Zofingen war man bald am Ausgangspunkt der Wanderung, in Sursee, angekommen. Zuerst gab es eine Kaffeepause im Städtchen, bevor zur Wanderung gestartet wurde. Durch moderne Quartiere gelangte man in die Altstadt, wo am Rathaus der immer noch vorhandenen Pranger bestaunt werden konnte. Nach Verlassen der bewohnten Gegend folgte der Aufstieg durch den Wald auf die Hochebene. Mit prächtiger Sicht auf die verschneite Alpenkette, führte die Wanderung vorbei an den wenigen, einsam dastehenden Bauernhöfen. Bald schon war die Spitze des Sendeturmes zu sehen und beim Näherkommen staunte man über die Grösse des imposanten, 217 Meter hohen Sendeturmes auf dem Blosenberg. Zu diesem gab es einige Erläuterungen der Wanderleitung: Von 1931 bis 2008 wurde die Deutschschweizer Bevölkerung am Radio des Landessenders Beromünster über das Weltgeschehen orientiert. Danach wurde der Sender abgeschaltet, weil einerseits UKW aufkam und anderseits die Bevölkerung Angst bekam vor den Auswirkungen der mit 600 Kilowatt sehr starken Antenne. Bald erreichte man die ersten von sieben Hör-stationen vom «Radioweg» auf denen über die bewegte Geschichte des Senders Beromünster berichtet wurde. Es war interessant, einiges über Sport, Politik, Literatur und Musik aus den Anfängen des Senders Beromünster zu hören. Nach der letzten Hörstation war nach einigen hundert Metern die Besenbeiz «Tabakschüür Huebe» in Gunzwil erreicht. An die Tabakschür, in welcher nach der Ernte die Tabakblätter zum Trocknen aufgehängt werden, ist ein Zelt angebaut, in welches man sich zum Mittagessen niederliess. Nach Salat, Bratwurst, Kartoffeln und Kuchen gab es zum obligaten Kaffee noch einige Erläuterungen vom Tabakbauer und Besenbeizwirt Jakob Galliker zum Tabakanbau. Bald darauf machte man sich auf den Weg Richtung Beromünster. Die Wanderinnen und Wanderer schauten sich die prächtigen Bauten des Stiftes an oder genossen ein kühles Getränk in einer schattigen Gartenwirtschaft. Danach marschierte man zum Bushof, wo die Wanderschar per Postauto und S-Bahn zurück nach Spreitenbach gebracht wurde.

Wandergruppe Spreitenbach