Am 31.8. ist der Traum vom eigenen Restaurant ausgeträumt. Mehr als 12 Jahre lang durften wir unsere Gäste mit lusitanischer Küche verwöhnen - Portugal und seine ehemaligen Kolonien - eine kulinarischhe Weltreise. Aufgrund der in diesem Jahr zusammengebrochenen Umsätze bin ich, Brigit Gerber, aus meinem Traum aufgewacht und habe mich entschlossen das Grotto per 1.9.17 zu schliessen. Bis dann sind wir mit Herz und Seele für Sie liebe Gäste da - wir freuen uns auf Sie!