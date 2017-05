Lieber Placi, lieber Papi

Bereits 80 Jahre ist es her, seit du am 14. Mai in Sedrun auf die Welt kamst.

Wir alle wünschen dir zu diesem Jubiläum (einmal mehr am Muttertag) viele schöne, lustige und gesellige Stunden im Kreise von Familie und Freunden.

Für die Zukunft weiterhin gute Gesundheitund viel Spass beim Jassen, Singen, Spazieren gehen und Diskutieren.

Mami Irmgard, Gaby, Martin, Bruno, Damiano und Daniela