Vom 5. bis 13. Oktober unternahmen 34 Teilnehmer aus dem Pastoralraum Gäu unter der Reiseleitung von Pfarrer Dr. Kenneth Ekeugo eine Pilgerreise nach Polen. Diese führte uns am ersten Tag bis nach Prag. Eine halbtägige geführte Stadtbesichtigung ermöglichte den Besuch der wichtigsten Sehenswürdigkeiten (Prager Burg) und endete mit einer Schifffahrt auf der Moldau mit einem genüsslichen Nachtessen. Am nächsten Morgen durchquerten wir das Erzgebirge und gelangte so im Südwesten von Polen bis nach Breslau in Niederschlesien, der viertgrössten Stadt des Landes, die wir am Abend ausgiebig besichtigten. Weiter ging es nach Südosten und kurz nach Katowice erreichten wir das Konzentrationslager in Ausschwitz-Birkenau, das grösste deutsche Vernichtungslager während der Zeit des Nationalsozialismus. Zusammen mit Pfarrer Kenneth gedachten wir in einem Gottesdienst den Opfern dieser grausamen Tragödie. Nach dem Übernachten in Krakau hatten wir eine Stadtführung, Mittagessen (Mehlsuppe im Brotkorb und Sauerkraut), dann am Nachmittag das Kloster der Schwester der Muttergottes der Barmherzigkeit zu besichtigen. Den Geburtsort von Karol Wojtyla, später Papst Johannes Paul II, in Wadowice konnten wir aus zeitlichen Gründen leider nicht besichtigen. Am nächsten Morgen fuhren wir nach Jasna Góra. Er ist einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte der römisch-katholischen Kirche inmitten der Stadt Tschenstochau in Schlesien. Hier befindet sich im Paulinerkloster mit der wundertätigen Ikone der Schwarzen Madonna das grösste Marienheiligtum Mitteleuropas, das zugleich das wertvollste Nationalheiligtum der Polen ist. Nach der Klosterführung fuhren wir weiter nach Warschau. Abendessen im Hotel MDM, Glühwein und feine Piroggis, später ein Gläschen Himbeerlikör als Nachttrunk im Wintergarten, liessen einen tiefen Schlaf zu. Am nächsten Morgen die letzte halbtägige Reiseleitung durch die polnische Hauptstadt, dann Ausruhen am Nachmittag, um das Essen im Restaurant Smaki geniessen zu können und den Abend mit einem Stadtbummel abzuschliessen. Früh am Morgen starteten wir unsere Rückreise mit der letzten Übernachtung in Chemnitz und trafen am Freitagabend heil, glücklich und zufrieden am Startpunkt Egerkingen ein. Herzlichen Dank den Organisatoren Kenneth, Marlies und Orlando für die interessante Pilgerreise!