Am Samstag, 17. Juni 2017 führte die CVP Balsthal mit Unterstützung der FDP und der SP zu den bevorstehenden Wahlen in das Gemeinde-Präsidium im Dorfzentrum eine Standaktion durch. Bei schönstem Wetter waren die Bänke, Plakate und Banner bald aufgestellt oder montiert und auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Als besonderer Gast hatte sich Regierungsrat Roland Fürst angekündigt und schon bald kamen die Standbesucher mit dem unkomplizierten Magistraten in Kontakt.

Im Zentrum des Anlasses stand natürlich der Gemeindepräsidentenkandidat Pierino Menna. Engagiert verteilte er Rosen und kam so mit den Passantinnen und Passanten ins Gespräch. Aber auch die anwesenden Mitglieder der Ortsparteien der FDP, der SP und der CVP diskutierten und „gspröchleten“ angeregt mit den Standbesuchern und konnten so die Gründe für die gemeinsame Unterstützung von Pierino Menna erläutern. Neben der anstehenden Wahl wurden auch Themen aus dem Dorf und die zukünftige Entwicklung unserer schönen Gemeinde intensiv diskutiert. Bei einem Kaffee, einem Gläschen Weissen oder einem Mineralwasser und einem Stück Speckzopf verging die Zeit wie im Flug und so manch eine oder einer nahm sich für das Dessert am Nachmittag einige orange Aprikosen nach Hause mit.